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Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку и его окрестностям, полюбуемся закатами в Кара-Балте, обязательно заглянем на Иссык-Куль и доберемся до Суусамыра.

Сначала полюбуемся красивым закатом в Бишкеке, который увидел и сфотографировал Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке

И еще немного Бишкека — луна среди облаков над столицей. Фотографию сделал Нурлан Мурзакулов.

Нурлана Мурзакулова
Фото Нурлана Мурзакулова. Ночной Бишкек, вид из 9-го микрорайона
Выбираемся из города, но недалеко — до Чон-Арыка. Именно оттуда сделал свои фотографии Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).

И еще у нас красивый закат в Кара-Балте. Фотографии сделала Асель Исаева.

Теперь вместе с большим числом туристов отправимся на Иссык-Куль. Таким его в июне с высоты птичьего полета увидел Евгений Липкин.

А вот июньское село Бостери. Непривычно пустынное в отличие от того, сколько сейчас там людей. Фотографии сделал Роман Васильев.

Отправимся на южный берег Иссык-Куля, в село Кызыл-Суу. Фотографии там сделал Василий Павлов.

После большой поездки по Иссык-Кулю сменим локацию. Эмил Жээнбеков посетил Суусамырскую долину, где и снял свое видео.
Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и вдохновить. Ведь создателем рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. И сделать это просто.

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Бишкекские и чуйские закаты. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/382586/
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