«Из кранов течет грязь»: жители Ак-Суу просят решить проблему с водой

Жители села Ак-Суу (Иссык-Кульская область) вновь поднимают проблему водоснабжения. По их словам, в летний период ситуация повторяется из года в год: из кранов течет мутная, грязная вода, а в самые жаркие дни водоснабжение и вовсе прекращается.

«Вы бы сами стали пить такую воду? Мыться в такой воде? Это сущий кошмар. Я не могу нормально приготовить еду, постирать вещи, искупать ребенка», — рассказывает одна из местных жительниц.

По словам сельчан, в прошлом году власти сообщали о выделении средств на ремонт скважины и системы очистки воды. Также обещали подключить село к другому источнику водоснабжения.

Ради ремонтных работ жители почти половину лета оставались без воды. Но, как утверждают они, после завершения работ ситуация не изменилась.

«Приходится сначала наливать воду в ведро, чтобы хоть как-то она отстоялась, и только потом пользоваться. Это продолжается каждый год. Уже жалко стиральную машину — из-за такой воды она быстро выходит из строя», — жалуется сельчанка.

Жители обращаются к ответственным органам с просьбой принять меры и решить проблему, которая ежегодно доставляет серьезные неудобства.

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