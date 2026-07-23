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Агент 024

Гвоздями к стволу: подрядчика оштрафовали за повреждение деревьев в Бишкеке

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека привлекла к ответственности подрядную организацию ОсОО «Премиум Групп Строй» за повреждение зеленых насаждений во время обновления фасада здания по адресу: улица Тыныстанова, 215 (Минстрой).

Как сообщили в муниципалитете, прибивание гвоздей к деревьям является нарушением правил содержания зеленых насаждений. В отношении компании составлен протокол по части 2 статьи 179 Кодекса о правонарушениях, после чего вынесено постановление о привлечении к ответственности.

Нарушение устранено на месте. Рабочие демонтировали закрепленную на деревьях сетку и перенесли ее ближе к фасаду здания.

Ранее на ситуацию обратил внимание читатель, который пожаловался 24.kg на повреждение деревьев. По его словам, после вмешательства муниципальной инспекции проблема устранена.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/382733/
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