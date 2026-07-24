Жительница Бишкека пожаловалась на засыхающую аллею на улице Айни

Жительница Бишкека обратилась 24.kg с жалобой на состояние зеленой аллеи вдоль улиц Айни и Джаманбаева. По ее словам, деревья, которые долгие годы создавали тень и защищали пешеходов от жары, начали массово засыхать.
По ее словам, между проезжей частью и тротуаром, который проходит вдоль школьного забора, много лет существовала широкая зеленая аллея с дубами.
«Раньше за этим участком ухаживал мураб. Он регулярно поливал деревья, и аллея была очень красивой. В этом году все изменилось — деревья начали засыхать, а ответственного за их полив, похоже, больше нет», — рассказала она.
женщина обратила внимание, что по обе стороны аллеи ведется строительство многоэтажных зданий. Она опасается, что зеленая зона могла остаться без ухода именно на фоне строительных работ или прокладка новой дороги.
«Этот участок просто бросили на произвол судьбы. Не понимаю, почему никто не следит за деревьями, где ответственные службы и что произошло с системой полива», — говорит жительница.
Она просит муниципальные службы обратить внимание на состояние аллеи и принять меры, чтобы сохранить зеленые насаждения.
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