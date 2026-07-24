Жительница Бишкека пожаловалась на засыхающую аллею на улице Айни

Жительница Бишкека обратилась 24.kg с жалобой на состояние зеленой аллеи вдоль улиц Айни и Джаманбаева. По ее словам, деревья, которые долгие годы создавали тень и защищали пешеходов от жары, начали массово засыхать.

По ее словам, между проезжей частью и тротуаром, который проходит вдоль школьного забора, много лет существовала широкая зеленая аллея с дубами.

«Раньше за этим участком ухаживал мураб. Он регулярно поливал деревья, и аллея была очень красивой. В этом году все изменилось — деревья начали засыхать, а ответственного за их полив, похоже, больше нет», — рассказала она.







«Этот участок просто бросили на произвол судьбы. Не понимаю, почему никто не следит за деревьями, где ответственные службы и что произошло с системой полива», — говорит жительница.

Она просит муниципальные службы обратить внимание на состояние аллеи и принять меры, чтобы сохранить зеленые насаждения.

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