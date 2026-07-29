08:04
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Агент 024

В Бишкеке убитый стройкомпанией газон попыталась восстановить мэрия

В мэрии Бишкека отреагировали на нарушения при строительстве объекта на улице Усенбаева и убитый стройкомпанией «ГлавТехИнвест» газон попытались восстановить.

Читайте по теме
Что скажет мэр Бишкека? О двойных стандартах Айбека Джунушалиева

Как сообщалось ранее, ОсОО «ГлавТехИнвест» возводит многоэтажное здание и грубо нарушило не только техрегламент, но и экологические нормы — прямо на муниципальном газоне устроило разгрузку бетона. Зеленая зона погибла.

Накануне городские службы попытались расчистить загубленный участок от застывшей массы, привезли землю и засыпали его.

Здесь даже посадили пару кустов. Насколько качественно освободили от бетонной кучи газон, покажет время. Если зелень приживется, то газон снова будет радовать горожан.

Неизвестно, последовали ли наказание и штрафные санкции для самой стройкомпании, загубившей зеленую зону. Муниципалитет об этом не проинформировал.
Ссылка: https://www.24.kg/agent_024/383329/
просмотров: 3388
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле построенное без разрешений кафе оштрафовали на 200 тысяч сомов
Гвоздями к стволу: подрядчика оштрафовали за повреждение деревьев в Бишкеке
В Бишкеке приостановили стройку гостиницы и оштрафовали на 200 тысяч сомов
В Оше из-за нарушений благоустройства приостановили строительство на 11 объектах
К саммиту ШОС в Бишкеке засеяли 24 тысячи квадратных метров газона
В Караколе за незаконную стройку нарушителей оштрафовали на 400 тысяч сомов
После разрушения откоса котлована в Бишкеке оштрафовали застройщика
Бишкек без старых кустов: мэр рассказал о новом озеленении города
Минстрой выявил нарушения при строительстве пожарного депо в Кербене
Чем дышать будем? Мэрия Бишкека поощряет искусственные газоны вместо озеленения
Популярные новости
Фото дня. Озеленение по-бишкекски Фото дня. Озеленение по-бишкекски
Очереди ради одного штампа. В&nbsp;городском Минюсте образовался ажиотаж Очереди ради одного штампа. В городском Минюсте образовался ажиотаж
Пляж в&nbsp;Григорьевке утопает в&nbsp;мусоре Пляж в Григорьевке утопает в мусоре
Куда смотрит санэпидемнадзор? На&nbsp;бульваре Эркиндик продают сомнительные сладости Куда смотрит санэпидемнадзор? На бульваре Эркиндик продают сомнительные сладости
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба