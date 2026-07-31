Озеленение по-бишкекски. Как ухаживают за деревьями бизнес и мэрия в одном фото

В Бишкеке на улице Тыныстанова погибли все высаженные весной саженцы. Об этом сообщил читатель.

По его словам, никому нет дела до того, что город с каждым днем теряет растительность.

«На Тыныстанова просто картина маслом, демонстрирующая отношение частных предпринимателей и мэрии к экологии. Посмотрите, как ухаживают за своими территориями офисы, расположенные на первом этаже жилого дома. И напротив муниципальные участки — все засохло, все деревья срубили, а саженцы, воткнутые по весне, сразу засохли. Их просто выдернули тазалыковцы и выбросили», — написал мужчина.

Отметим, что такая удручающая ситуация повсеместна в столице. Чиновники в ответ ограничиваются отписками.

Напомним, на рассмотрение Жогорку Кенеша внесен законопроект, усиливающий защиту зеленых насаждений в населенных пунках страны. Документ предусматривает запрет на сокращение площади парков, скверов и бульваров при корректировке генеральных планов и уплотнении застройки. Границы рекреационных зон предлагают отображать на электронных картах и сделать открытыми для граждан.

За каждое срубленное дерево застройщик должен будет высадить не менее пяти крупномерных саженцев, адаптированных к местному климату.

При таком количестве жалоб, как прислал читатель, за каждое срубленное дерево в Бишкеке высаживать новые обязана мэрия. Она высаживает, но процент выживших не соответствует необходимому восстановлению зеленых зон.

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