Жители 8-го микрорайона заявили о незаконной вырубке деревьев

Жители 8-го микрорайона Бишкека сообщили о предполагаемой незаконной вырубке деревьев во дворе дома № 40 по улице Камской. По их словам, неизвестные приехали к месту на спецтехнике и начали пилить деревья, но не смогли представить документы, подтверждающие законность работ.

По словам очевидцев, одно из деревьев не успели полностью спилить. На месте остался поврежденный ствол, который жители зафиксировали на фото.

Как утверждают жители, после того как соседи вышли на улицу и начали задавать вопросы, рабочие стали грубить, заявили, что их нельзя снимать на видео, а после поспешно покинули место.

Горожане направили обращение в мэрию с просьбой проверить законность работ и установить личности людей, проводивших вырубку.

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