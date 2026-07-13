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Бизнес

Энрике Иглесиас сделал репост необычного подарка казахстанской художницы

Мировая звезда Энрике Иглесиас поделился в своих официальных аккаунтах в Facebook и X публикацией необычной казахстанской художницы и блогера Асель Сабыржанкызы, сопроводив репост словами: See you soon Kazakhstan («Скоро увидимся, Казахстан»). На сегодня на его страницу в Facebook подписаны 49 миллионов человек, а на аккаунт в X — еще 10,9 миллиона.

Репост сделан на видеоролик, опубликованный Асель Сабыржанкызы, которая вместо традиционного холста использует в своих работах ковер. В качестве музыкального сопровождения ролика использована песня Энрике Иглесиаса Ring My Bells.

По сюжету после ссоры с мужем, который не поддерживает ее увлечение творчеством, девушка поднимается на крышу здания и с помощью аэрозольных баллончиков и ковра в качестве холста создает большой портрет Энрике Иглесиаса. В подписи к ролику художница попросила подписчиков отметить Энрике Иглесиаса в комментариях, чтобы он увидел ее работу.

Желание художницы исполнилось менее чем за два дня. Энрике Иглесиас заметил публикацию, поделился роликом на своих официальных страницах в Facebook и X.

Случай с репостом быстро привлек внимание пользователей и усилил интерес к предстоящим концертам Энрике Иглесиаса в Казахстане.

Энрике Иглесиас — один из самых успешных исполнителей в истории мировой поп-музыки. По версии Billboard, он признан величайшим латиноамериканским артистом всех времен. За свою карьеру певец продал более 180 миллионов копий музыкальных релизов.

Уже этой осенью Энрике Иглесиас впервые выступит с сольными концертами в Казахстане. Они состоятся 3 сентября в Астане и 5 сентября в Алматы. Зрителей ждет полноценное мировое шоу с живым исполнением, масштабной постановкой и атмосферой, которая собирает десятки тысяч поклонников по всему миру. На казахстанских сценах прозвучат главные хиты артиста, среди которых Bailando, Hero, Escape, Tonight, Súbeme La Radio и многие другие.

Билеты уже доступны в Freedom SuperApp и на Ticketon.kz. 
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/381582/
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