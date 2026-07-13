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Бизнес

BAKAI и «Яндекс Go» дарят скидки и кешбэк: как ездить дешевле на такси летом

BAKAI совместно с «Яндекс Go» запускает новую акцию для клиентов банка.

Все держатели карт BAKAI, которые привяжут ее к приложению «Яндекс Go», смогут получать скидки до 15 процентов на поездки в зависимости от своей активности:

— 15 процентов на первые пять поездок* — для пользователей, которые ранее не привязывали карту BAKAI к «Яндекс Go» и оплачивали поездки наличными, через QR-код или картами других банков;

— 5 процентов на первые три поездки — для пользователей, которые ранее использовали карту BAKAI в «Яндекс Go», но не оплачивали ею поездки более шести месяцев.

При этом все клиенты с картой BAKAI получают дополнительно 3 процентов кешбэка за каждую поездку.

Скидка действует на тариф «Комфорт» в Бишкеке, Оше, Манасе и Караколе.

Если у вас еще нет карты BAKAI, вы можете заказать карту Visa, Mastercard и «Элкарт+» в приложении с доставкой.

Как участвовать:

  1. Авторизоваться в мобильном приложении «Яндекс Go».
  2. Привязать карту BAKAI и выбрать ее как основной способ оплаты.
  3. Оплачивать поездки картой полностью безналично через приложение.

«Акция позволяет клиентам BAKAI экономить на повседневных поездках и одновременно пользоваться безопасными цифровыми платежами. Это часть нашей стратегии по развитию удобных сервисов для клиентов», — отметили в банке.

Срок действия акции — с 6 июля по 6 октября 2026 года. Скидки действуют на период акции + один месяц после окончания акции. Организаторы оставляют за собой право контролировать корректность использования акции и принимать меры в случае выявления нарушений.

* Максимальный размер скидки ограничен: не более 50 сомов за поездку при скидке 15 процентов, не более 17 сомов за поездку при скидке 5 процентов.

Лицензия НБ КР № 043. 
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/381584/
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