21:25
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Кредит «Элдик Банка» под 3 процента на развитие семеноводства и питомниководства

Льготный кредит от «Элдик Банка» — «Развитие семеноводства и питомниководства» под 3 процента.

Программа направлена на поддержку аграрного сектора Кыргызской Республики.

Кто может получить кредит

  • Семеноводческие хозяйства с официальным статусом, занимающиеся выращиванием семян сельскохозяйственных культур.
  • Питомниководческие хозяйства, выращивающие и реализующие посадочный материал плодово-ягодных культур.

Цели кредитования

Для семеноводческих хозяйств:
— покупка семян зарубежной селекции;
— выращивание и реализация семян высших репродукций;
— приобретение оборудования для очистки и протравки семян.

Для питомниководческих хозяйств:
— покупка посадочного материала зарубежной селекции;
— выращивание и реализация саженцев многолетних насаждений;
— приобретение оборудования для посадки и обработки саженцев.

Условия кредитования

  • Ставка — 3 процента (ЭПС — 3,04 процента).
  • Срок — до 36 месяцев.
  • Льготный период — до 12 месяцев.
  • Сумма:

— до 300 тысяч сомов — без залога;
— до 10 миллионов сомов — с залогом.

Развиваем сельское хозяйство вместе!

Подробности в ближайшем филиале «Элдик Банк».

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/381671/
просмотров: 2276
Версия для печати
Материалы по теме
«Элдик Банк» и ГИК запускают проект доступного и энергоэффективного жилья
«Элдик Банк» провел в Чолпон-Ате заседание Совета Межбанковского объединения ШОС
«Элдик Банк» и Госбанк развития Китая подписали соглашение на 1 миллиард юаней
«Элдик Банк» открыл заседание Совета Межбанковского объединения ШОС в Чолпон-Ате
Сотрудники «Элдик Банка» приняли участие в акции по сдаче крови
Оформи лицензию на такси в мобильном приложении Eldik
В Кыргызстане стартовал национальный конкурс «ESG — лидер»
Минздрав Кыргызской Республики и ОАО «Элдик Банк» подписали меморандум
От вековой традиции к инновациям: открыт новый головной офис «Элдик Банка»
«Элдик Банк» — первый банк КР, подписавший меморандум с Tencent (WeChat)
Популярные новости
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
Бизнес
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
21:24
Впервые за 63 года школу-интернат в Караколе капитально отремонтируют Впервые за 63 года школу-интернат в Караколе капитально...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 июля: днем будет жарко
20:44
Мелис Сатаров стал главой Информационного делового центра Санкт-Петербурга в КР
20:22
Представители Wildberries встретились с бизнесменами Кыргызстана. Что обсуждали
20:01
За полгода гражданам КР в РФ вернули более 14 миллионов рублей долга по зарплате