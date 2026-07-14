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Бизнес

Полуфиналы ЧМ по футболу уже стартовали: смотрите решающие матчи на MegaTV

Чемпионат мира по футболу выходит на финишную прямую. В 15 июня в 01.00 по бишкекскому времени стартуют полуфинальные матчи.

До главного футбольного события турнира остается всего один шаг, и сильнейшие сборные мира встретятся в борьбе за путевку в финал. Болельщиков ждут бескомпромиссные поединки, яркие эмоции и напряженная борьба до последних минут.

Следить за матчами в прямом эфире можно в приложении MegaTV — удобно, где бы вы ни находились: дома, на работе, в дороге или на отдыхе. Сервис позволяет не пропустить ни одного важного момента игры и всегда оставаться в центре спортивных событий.

MegaTV доступен для смартфонов и планшетов в App Store и Google Play, а также поддерживает просмотр на Smart TV и через веб-версию сервиса на компьютере. Одна подписка привязывается к одному номеру телефона и позволяет одновременно смотреть контент на пяти устройствах, что удобно для всей семьи или компании друзей.

Не пропустите полуфиналы чемпионата мира и поддержите любимую команду вместе с MegaTV — мобильным телевидением, которое всегда рядом!

Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги «MegaTV» предоставляется ОсОО «Стрим Плюс» (Лицензия ГАС КР № 21-0482-КР).

Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/381710/
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