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Бизнес

BAKAI инвестирует в городскую среду: помощь «Бишкекзеленстрою» и «Тазалыку»

BAKAI активно реализует проекты в рамках корпоративной социальной ответственности, направленные на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей столицы.

В ходе долгосрочного сотрудничества по корпоративной социальной ответственности BAKAI поддерживает развитие столицы с 2023 года.

Для МП «Бишкекзеленстрой» оказана помощь в виде:

  • ремонта фасада административного здания;
  • приобретения специализированного оборудования для переработки древесных отходов в топливные брикеты;
  • строительства современного павильона для кустарников и цветов, улучшившего подготовку посадочного материала для озеленения города.

Для МП «Тазалык» оказана помощь в виде:

  • передачи 500 комплектов светоотражающих жилетов и спецодежды;
  • закупки оборудования для работы предприятия, включая электроскутер и два электромопеда для мобильности сотрудников;
  • передачи двух новых электросамосвалов и четырех электрических грузовых мотороллеров «Муравей» для вывоза мусора из труднодоступных мест;
  • оснащения двумя трехколесными многофункциональными уборочными машинами;
  • передачи 21 камеры видеонаблюдения для контроля за соблюдением правил и порядка на улицах города;
  • передачи трех роботизированных газонокосилок для автоматизации ухода за зелеными зонами.

В знак признания долгосрочного сотрудничества первый заместитель председателя правления BAKAI Марат Какеев награжден благодарственным письмом и дал интервью, в котором рассказал о стратегии банка в сфере корпоративной социальной ответственности и планах по дальнейшему развитию городской среды.

«Социальная ответственность для BAKAI — это долгосрочные инвестиции в развитие общества, городской инфраструктуры, экологию и комфорт жителей. Мы поддерживаем инициативы, которые имеют практическую ценность, способствуют улучшению окружающей среды и приносят пользу городу на протяжении многих лет», — отметил он.

В банке подчеркивают, что партнерство с муниципальными предприятиями строится на долгосрочной основе и охватывает не только обновление инфраструктуры, но и внедрение современных технологий, повышение эффективности работы и создание новых возможностей для развития города.

 Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/381720/
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