Выиграйте полет на вертолете с BAKAI и «Элкарт+»

BAKAI приглашает вас принять участие в акции «Всегда в плюсе с BAKAI Элкарт+» и получить шанс выиграть незабываемый полет на вертолете над Ала-Арчой.

Чтобы принять участие, достаточно оплачивать повседневные покупки картой «Элкарт+» на сумму от 500 сомов. Каждая покупка приближает вас к возможности выиграть полет на вертолете над живописной Ала-Арчой и получить яркие впечатления!

Если у вас еще нет карты «Элкарт+», оформить ее можно за несколько минут в мобильном приложении BAKAI. Закажите карту с доставкой и начните участвовать в акции.

Акция объединяет удобство безналичных платежей с яркими эмоциями. Победители увидят величественные горы и ледники Ала-Арчи с высоты птичьего полета!

Как принять участие:

Оплачивайте товары и услуги картой «Элкарт+» от BAKAI через любые POS-терминалы. Сумма каждой покупки должна составлять от 500 сомов. Участвуйте автоматически — дополнительная регистрация не требуется. Победителями станут пять участников, которые совершат наибольшее количество безналичных покупок за период акции.

Что можно выиграть?

Главный приз — однодневный вертолетный тур для двоих с высадкой на Большом Ала-Арчинском леднике.

Еще четыре победителя получат обзорный полет на вертолете над национальным парком «Ала-Арча».

Каждый тур подарит невероятные эмоции, профессиональную фотосъемку и впечатления, которые останутся с вами на долгие годы.

Период акции: с 13 июля по 31 августа 2026 года. Участвовать может каждый держатель карты «Элкарт+». Чем больше покупок от 500 сомов, тем больше шансов оказаться среди победителей!

Оформите карту «Элкарт+», оплачивайте ежедневные покупки и подарите себе возможность увидеть горы Кыргызстана с нового ракурса!

Лицензия № 043 НБ КР.