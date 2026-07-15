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Бизнес

Выиграйте полет на вертолете с BAKAI и «Элкарт+»

BAKAI приглашает вас принять участие в акции «Всегда в плюсе с BAKAI Элкарт+» и получить шанс выиграть незабываемый полет на вертолете над Ала-Арчой.

Чтобы принять участие, достаточно оплачивать повседневные покупки картой «Элкарт+» на сумму от 500 сомов. Каждая покупка приближает вас к возможности выиграть полет на вертолете над живописной Ала-Арчой и получить яркие впечатления!

Если у вас еще нет карты «Элкарт+», оформить ее можно за несколько минут в мобильном приложении BAKAI. Закажите карту с доставкой и начните участвовать в акции.

Акция объединяет удобство безналичных платежей с яркими эмоциями. Победители увидят величественные горы и ледники Ала-Арчи с высоты птичьего полета!

Как принять участие:

  1. Оплачивайте товары и услуги картой «Элкарт+» от BAKAI через любые POS-терминалы.

  2. Сумма каждой покупки должна составлять от 500 сомов.

  3. Участвуйте автоматически — дополнительная регистрация не требуется.

  4. Победителями станут пять участников, которые совершат наибольшее количество безналичных покупок за период акции.

Что можно выиграть?

  • Главный приз — однодневный вертолетный тур для двоих с высадкой на Большом Ала-Арчинском леднике.

  • Еще четыре победителя получат обзорный полет на вертолете над национальным парком «Ала-Арча».

Каждый тур подарит невероятные эмоции, профессиональную фотосъемку и впечатления, которые останутся с вами на долгие годы.

Период акции: с 13 июля по 31 августа 2026 года. Участвовать может каждый держатель карты «Элкарт+». Чем больше покупок от 500 сомов, тем больше шансов оказаться среди победителей!

Оформите карту «Элкарт+», оплачивайте ежедневные покупки и подарите себе возможность увидеть горы Кыргызстана с нового ракурса!

Лицензия № 043 НБ КР.

Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/381735/
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