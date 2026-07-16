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Бизнес

Новые держатели карты MJunior получат бонус в 500 сомов от MBANK

MBANK начал акцию Welcome Bonus для держателей карты MJunior. Об этом сообщили в банке.

Акция проходит с 6 июля по 30 ноября 2026 года и рассчитана на новых пользователей детской карты MJunior.

При оформлении и первой активации карты на ее счет будет начислен приветственный бонус — 500 сомов. Достаточно оформить карту MJunior и активировать ее — после этого 500 сомов автоматически поступят на счет карты в течение четырех календарных дней. Дополнительная регистрация для участия в акции не требуется.

Отметим, что MJunior помогает детям с раннего возраста осваивать основы финансовой грамотности — учиться пользоваться банковской картой, планировать расходы и совершать первые самостоятельные покупки. Родители при этом могут контролировать операции, пополнять карту и следить за расходами ребенка в приложении MBANK.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/381920/
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