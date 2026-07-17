Оформить eSIM от национального оператора связи MEGA стало еще проще в мобильном приложении MegaPay — быстро, удобно и без посещения офиса.

При оформлении можно выбрать номер одной из доступных категорий — от стандартного до красивых номеров категорий «Серебро», «Серебро спец», «Золото», «Золото спец» и «Платина», а также подобрать тариф.

Чтобы оформить eSIM, выполните несколько простых шагов.

Загрузите приложение MegaPay из App Store или Google Play. На странице «Связь» выберите раздел «Получить eSIM». Выберите подходящий номер и тарифный план. Пройдите процесс персонификации. Пополните баланс на сумму, равную абонентской плате выбранного тарифа.

Готово! Теперь вы можете пользоваться мобильной связью MEGA без ожидания и лишних действий.

А для новых подключений MEGA подготовил приятный бонус — при оформлении eSIM вы получите 30 гигабайт мобильного интернета в подарок.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.