Как уберечь машину от непредвиденных расходов: КАСКО в MBANK за 1 минуту

Для многих людей покупка автомобиля — это один из самых крупных и долгожданных вкладов. Мы долго копим деньги на машину мечты или берем кредит, бережно ухаживаем за ней, регулярно возим на автомойку и переживаем из-за каждой мелкой царапины.

Но даже у самого аккуратного водителя машина находится под постоянной угрозой. На парковке во дворе ее может зацепить сосед, во время грозы на капот может упасть ветка дерева, а внезапный град или ДТП на перекрестке способны в один миг превратить любимый транспорт в груду дорогостоящего ремонта.

Что такое КАСКО и зачем оно нужно?

Многие путают КАСКО с обязательным полисом ОСАГО, но разница между ними принципиальная:

ОСАГО страхует только вашу ответственность. Если вы станете виновником аварии, страховая выплатит деньги пострадавшему водителю, а свою машину вам придется восстанавливать за личный счет.

КАСКО защищает именно ваш автомобиль. В какой бы сложной ситуации вы ни оказались и кто бы ни был виноват в происшествии, страховая компания компенсирует ремонт именно вашей машины.

Полис КАСКО покрывает практически все распространенные риски: повреждения при ДТП, угон, умышленную порчу авто хулиганами, падение посторонних предметов, пожары, а также любые стихийные бедствия (будь то ураган, сильное наводнение или град).

Быстрое и надежное КАСКО в MBANK

Теперь полноценно защитить свой автомобиль можно прямо со своего смартфона в приложении MBANK. Весь процесс оформления КАСКО доступен полностью онлайн и занимает всего пару кликов.

Клиентам MBANK доступна удобная линейка тарифов с фиксированной стоимостью, которая не зависит от возраста, марки или мощности вашего автомобиля:

КАСКО Light — 8 тысяч 999 сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 150 тысяч сомов). Обратите внимание: данный тариф покрывает ущерб только в тех случаях, когда автомобиль находился в движении. КАСКО Эконом — 9 тысяч сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 150 тысяч сомов). КАСКО Эконом+ — 14 тысяч сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 250 тысяч сомов).

Приятный бонус: для программ «Эконом» и «Эконом+» доступна беспроцентная рассрочка на три месяца через сервис М+, что позволяет разбить платеж на удобные части.

Как оформить полис онлайн всего за несколько кликов:

Откройте приложение MBANK. Перейдите в «Сервисы», затем в «Страховка». Выберите «КАСКО». Нажмите «Оформить страховку». Выберите тип КАСКО (light, эконом или эконом+), ознакомьтесь с условиями. Нажмите «Рассчитать стоимость», выберите авто и заполните данные. Оплатите полис. Готово!

Страховка мгновенно активируется и появится в вашем приложении. Теперь ваш автомобиль под надежной защитой MBANK в любой непредвиденной ситуации!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.