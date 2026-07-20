МУНиБ запускает международное исследование по водной безопасности ЦА

Международный университет науки и бизнеса инициирует научное исследование перспектив трансграничного перераспределения водных ресурсов Центральной Азии.

Международный университет науки и бизнеса (МУНиБ) объявляет о начале научно-исследовательской работы (НИР), посвященной комплексному изучению возможности переброски части стока сибирских рек в засушливые регионы Центральной Азии. Исследование будет проводиться с привлечением ведущих ученых и профильных экспертов из Кыргызстана, России и стран Европы. По завершении научного этапа при наличии достаточного научного обоснования может быть рассмотрен вопрос о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО).

Проблема обеспечения водной безопасности становится одним из ключевых вызовов XXI века. На фоне изменения климата, роста населения, увеличения потребностей сельского хозяйства и промышленности вопросы рационального управления трансграничными водными ресурсами приобретают особую актуальность для государств Центральной Азии.

Идея переброски части стока сибирских рек обсуждается научным сообществом еще со второй половины XX века. Несмотря на масштабную проработку в советский период, проект не получил практической реализации ввиду существовавших тогда экологических, экономических и технологических ограничений. Однако современные достижения в области гидрологии, экологии, климатического моделирования, цифровых технологий и инженерных решений создают предпосылки для нового этапа объективного научного анализа данной темы.

Исследование МУНиБ не ставит своей целью подтвердить заранее определенную концепцию. Напротив, университет намерен провести независимую междисциплинарную научную оценку, основанную на современных международных методиках, объективных данных и принципах устойчивого развития. Особое внимание будет уделено экологическим последствиям, гидрологическим расчетам, экономической эффективности, международно-правовым аспектам и долгосрочным социальным эффектам для стран региона.

Основатель Международного университета науки и бизнеса Нургалы Асаналиев отметил:

«Сегодня наука должна не бояться сложных вопросов, а искать на них объективные ответы. Водная безопасность постепенно становится одним из определяющих факторов устойчивого развития государств. Именно поэтому наша задача — объединить лучших специалистов разных стран и создать научную основу, которая позволит принимать решения не на основе предположений или политических дискуссий, а на основе фактов, современных исследований и международной экспертизы. Даже если итогом исследования станет вывод о невозможности реализации подобного проекта, это будет не менее ценным научным результатом».

Фото из личного архива. Основатель Международного университета науки и бизнеса Нургалы Асаналиев

По словам представителей университета, данная работа является частью долгосрочной стратегии МУНиБ по развитию международных научных исследований в области экологии, управления природными ресурсами, изменения климата и устойчивого развития Центральной Азии. Формирование международного научного консорциума позволит объединить компетенции специалистов различных научных школ и обеспечить всесторонний анализ рассматриваемой проблемы.

Университет подчеркивает, что в настоящее время речь идет исключительно о фундаментальной научно-исследовательской работе. Лишь после завершения исследований, экспертной оценки полученных результатов и их научной верификации может быть принято решение о целесообразности подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Информация о составе международной исследовательской группы, научной программе и графике выполнения работ будет опубликована после завершения организационного этапа формирования проекта.