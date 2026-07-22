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Бизнес

Фестиваль AI BALDAR: роботы, искусственный интеллект и будущее детей

Фото компании. Дети и родители смогут не просто узнать об искусственном интеллекте, а попробовать технологии будущего своими руками

2 августа в Бишкеке пройдет образовательный фестиваль AI BALDAR, посвященный искусственному интеллекту, роботам и технологиям будущего. Организатор — IT-школа CODIFY. В рамках фестиваля дети и родители смогут не просто узнать об искусственном интеллекте, а попробовать технологии будущего своими руками.

Главным событием станет презентация гуманоидного робота, который сможет взаимодействовать с посетителями, отвечать на команды и показать, как технологии, которые еще недавно казались фантастикой, становятся частью повседневной жизни.

Гости смогут принять участие в практических AI-мастер-классах: дети научатся создавать изображения и проекты с помощью искусственного интеллекта, попробуют разработать собственный сайт всего за несколько минут с использованием современных AI-инструментов и узнают, как технологии помогают превращать идеи в реальные проекты.

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Фото компании. Гости фестиваля смогут принять участие в практических AI-мастер-классах

Отдельная программа будет подготовлена для родителей. Эксперты расскажут, как искусственный интеллект изменит образование и рынок труда, какие навыки будут наиболее востребованы у детей будущего и как помочь ребенку безопасно и эффективно использовать новые технологии.

На фестивале CODIFY впервые представит новую концепцию развития компании — переход от классической IT-школы к AI-платформе для развития потенциала каждого ребенка.

Новая система использует искусственный интеллект для диагностики навыков ребенка, анализа его сильных сторон и создания персональной траектории развития. Родители смогут получать рекомендации и отчеты о прогрессе ребенка, чтобы понимать, какие направления подходят ему лучше всего.

«Сегодня недостаточно просто научить ребенка программированию. Мир меняется настолько быстро, что детям важно развивать способность работать с технологиями, создавать новые решения и использовать искусственный интеллект как инструмент для реализации своих идей», — отмечает основательница CODIFY Динара Руслан.

компании
Фото компании. CODIFY развивает направления программирования, разработки игр, искусственного интеллекта, робототехники и цифрового предпринимательства

Сегодня в CODIFY обучаются более 1 тысячи детей. Школа развивает направления программирования, разработки игр, искусственного интеллекта, робототехники и цифрового предпринимательства. В новом учебном году компания запускает новое направление AI Start, где дети будут учиться применять современные AI-инструменты для учебы, творчества и создания собственных проектов.

AI BALDAR станет площадкой, где дети смогут увидеть будущее не на экране, а вживую — познакомиться с технологиями, которые будут определять их образование и карьеру в ближайшие годы.

компании
Фото компании. В новом учебном году CODIFY запускает новое направление AI Start

Фестиваль пройдет 2 августа в Бишкеке.

Участие бесплатное по предварительной регистрации через Ticketon.kg.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/382510/
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