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Бизнес

MEGA расширила возможности международного роуминга, открыв доступ к 5G

Лето — время путешествий, новых впечатлений и ярких открытий. Национальный оператор связи MEGA предлагает удобные и выгодные условия роуминга, чтобы оставаться на связи за пределами Кыргызстана без лишних хлопот.

Теперь абонентам MEGA также доступен 5G в международном роуминге — при наличии покрытия сети пятого поколения у зарубежного оператора-партнера можно пользоваться мобильным интернетом на еще более высокой скорости без замены SIM-карты и дополнительных настроек.

Подключение услуги «Роуминг» осуществляется бесплатно. Для активации достаточно иметь на балансе не менее 1 сома.

Подключить роуминг можно всего за несколько минут в мобильном приложении MegaPay:

  1. Открыть приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  2. Перейти в раздел «Услуги».
  3. Выбрать вкладку «Доступные» → «Роуминг».
  4. Ознакомиться с условиями и нажать «Подключить».

Для пользователей также доступны специальные интернет-пакеты, действующие более чем в 75 странах:

• 1 ГБ — 900 сомов (USSD-команда: *108*1#);
• 2 ГБ — 1 тысяча 500 сомов (USSD-команда: *108*2#);
• 5 ГБ — 2 тысячи 500 сомов (USSD-команда: *108*5#).

Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с условиями предоставления роуминга в стране пребывания и выбрать оптимальный пакет мобильного интернета.

Где бы ни проходило путешествие — в соседней стране или на другом конце света, MEGA поможет оставаться на связи с близкими, делиться впечатлениями и пользоваться привычными цифровыми сервисами без ограничений.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/382736/
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