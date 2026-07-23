Инвестиции в качество: оператор О! существенно усилил LTE-сеть по всей стране

Мобильный оператор О! продолжает системные инвестиции в цифровую инфраструктуру Кыргызстана. В разгар летнего туристического сезона компания особое внимание уделила Иссык-Кульской области, где традиционно возрастает нагрузка на сеть. Масштабная модернизация охватила более 200 населенных пунктов во всех семи областях республики, благодаря чему улучшение качества связи и скорости интернета смогли ощутить более 2,5 миллиона жителей страны и тысячи отдыхающих.

Особый фокус — Иссык-Кульская область: В разгар отпускного сезона качественное усиление сети получили ключевые города, курортные зоны и села региона. Емкость LTE-сети существенно увеличили в городах Балыкчи, Каракол, Чолпон-Ата, а также в популярнейших местах отдыха и населенных пунктах: Бостери, Булан-Сегетту, Кара-Ой, Сары-Ой, Тамга, Боконбаево, Ак-Булак, Октябрьское, Советское, Таш-Кыя, Теплоключенка, Алкым, Джениш, Светлая Поляна, Каджи-Саз, Терт-Куль, Джылуу-Булак, Михайловка, Сан-Таш, Сары-Булун, Тюп и Чон-Тогуз-Бай.

Параллельно масштабные работы по расширению емкости прошли и в остальных регионах страны.

Чуйская область: сеть стала мощнее в городах Бишкек, Каинды, Кант, Кара-Балта, Орловка, а также в селах Ак-Бата, Аламудун, Арашан, Беш-Кюнгей, Восток, Кара-Джыгач, Кек-Джар, Маевка, Малиновка, Мраморное, Пригородное, Татыр, Таш-Дебе, имени Суйменкула Чокморова, Бекитай, Шабдан, Ак-Башат, Ак-Суу, Александровка, Кош-Дебе, Мураке, Садовое, Ак-Джол, Военно-Антоновка, Достук, Жангарач, Комсомольское, Кунтуу, Маловодное, Мирный, Новопавловка, Первое Мая, Первомайское, Саз, Сокулук, Чат-Кель, Шалта, Кара-Дебе, Кызыл-Аскер, Ленин-Джол, Чуй, Ак-Кудук, Бирдик, Дмитриевка, Дружба, Кенеш, Киршелк, Красная Речка, Люксембург, Новопокровка, Отогон, Советское и имени Тельмана.

сеть стала мощнее в городах Бишкек, Каинды, Кант, Кара-Балта, Орловка, а также в селах Ак-Бата, Аламудун, Арашан, Беш-Кюнгей, Восток, Кара-Джыгач, Кек-Джар, Маевка, Малиновка, Мраморное, Пригородное, Татыр, Таш-Дебе, имени Суйменкула Чокморова, Бекитай, Шабдан, Ак-Башат, Ак-Суу, Александровка, Кош-Дебе, Мураке, Садовое, Ак-Джол, Военно-Антоновка, Достук, Жангарач, Комсомольское, Кунтуу, Маловодное, Мирный, Новопавловка, Первое Мая, Первомайское, Саз, Сокулук, Чат-Кель, Шалта, Кара-Дебе, Кызыл-Аскер, Ленин-Джол, Чуй, Ак-Кудук, Бирдик, Дмитриевка, Дружба, Кенеш, Киршелк, Красная Речка, Люксембург, Новопокровка, Отогон, Советское и имени Тельмана. Таласская область: качественное усиление покрытия получили села Джийде, Кызыл-Адыр и Чымгент.

качественное усиление покрытия получили села Джийде, Кызыл-Адыр и Чымгент. Нарынская область: скорость и устойчивость связи повысили в городе Нарын и селах Баетово, Кара-Бюрген, Кош-Дебе, Ат-Башы, Ак-Татыр, Байзак, Куйручук, Чаек, Ак-Джар, Ден-Алыш, Кара-Саз, Кум-Дебе, Джергетал, Куланак, Лакол и Таш-Башат.

скорость и устойчивость связи повысили в городе Нарын и селах Баетово, Кара-Бюрген, Кош-Дебе, Ат-Башы, Ак-Татыр, Байзак, Куйручук, Чаек, Ак-Джар, Ден-Алыш, Кара-Саз, Кум-Дебе, Джергетал, Куланак, Лакол и Таш-Башат. Джалал-Абадская область: работы по расширению емкости охватили города Манас, Кара-Куль, Кербен, Кочкор-Ата, Майлуу-Суу и села Авлетим, Боспиек, Джаны-Джол, Жангак, Кезарт, Кой-Таш, Курулуш, Кызыл-Джар, Кызыл-Капчыгай, Кызыл-Кель, Мукур, Нарын, Ак-Коргон, Джалгыз-Орюк, Тенги, Ак-Тыт, Арсланбоб, Джон, Кара-Ой, Кызыл-Октябрь, Тойчубек-Чек, Массы, Сакалды, Шамалды-Сай, Арал, Джаны-Джер, Демер, Кара-Алма, Кашка-Терек, Кедей-Арык, Кюмюш-Азиз, Садда, Сай, Сузак, Таран-Базар, Таштак, Чымчык-Джар, Атай, Бирдик, Казарман, Кара-Суу, Джетиген, Жазы-Кечуу, Кара-Джыгач, Кызыл-Озгорюш, Кетерме, Ничке-Сай, Сары-Сегет, Терек-Суу, Чолпон-Ата, Чон-Арык и Чоргочу.

работы по расширению емкости охватили города Манас, Кара-Куль, Кербен, Кочкор-Ата, Майлуу-Суу и села Авлетим, Боспиек, Джаны-Джол, Жангак, Кезарт, Кой-Таш, Курулуш, Кызыл-Джар, Кызыл-Капчыгай, Кызыл-Кель, Мукур, Нарын, Ак-Коргон, Джалгыз-Орюк, Тенги, Ак-Тыт, Арсланбоб, Джон, Кара-Ой, Кызыл-Октябрь, Тойчубек-Чек, Массы, Сакалды, Шамалды-Сай, Арал, Джаны-Джер, Демер, Кара-Алма, Кашка-Терек, Кедей-Арык, Кюмюш-Азиз, Садда, Сай, Сузак, Таран-Базар, Таштак, Чымчык-Джар, Атай, Бирдик, Казарман, Кара-Суу, Джетиген, Жазы-Кечуу, Кара-Джыгач, Кызыл-Озгорюш, Кетерме, Ничке-Сай, Сары-Сегет, Терек-Суу, Чолпон-Ата, Чон-Арык и Чоргочу. Ошская область: возможности сети расширились в городах Ноокат и Узген, а также в селах Ак-Шор, Араван, Сары-Таш, Кара-Кульджа, Октябрь, Первое Мая, Сай, Токбай-Талаа, Ылай-Талаа, Арек, Баш-Булак, Джаны-Арык, Жылкелди, Каарман, Кара-Дебе, Кашгар-Кыштак, Кен-Сай, Кызыл-Кыштак, Кыргыз-Чек, Кыш-Абад, Лангар, Маданият, Мады, Осмон, Отуз-Адыр, Питомник, Пятилетка, Султан-Абад, Учар, Учкун, Ынтымак, имени Тельмана, Арык-Бою, Каранай, Коджоке, Кыргыз-Ата, Нойгут, Ятан, Джыланды, Кара-Шыбак и имени Карла Маркса.

возможности сети расширились в городах Ноокат и Узген, а также в селах Ак-Шор, Араван, Сары-Таш, Кара-Кульджа, Октябрь, Первое Мая, Сай, Токбай-Талаа, Ылай-Талаа, Арек, Баш-Булак, Джаны-Арык, Жылкелди, Каарман, Кара-Дебе, Кашгар-Кыштак, Кен-Сай, Кызыл-Кыштак, Кыргыз-Чек, Кыш-Абад, Лангар, Маданият, Мады, Осмон, Отуз-Адыр, Питомник, Пятилетка, Султан-Абад, Учар, Учкун, Ынтымак, имени Тельмана, Арык-Бою, Каранай, Коджоке, Кыргыз-Ата, Нойгут, Ятан, Джыланды, Кара-Шыбак и имени Карла Маркса. Баткенская область: дополнительную емкость получила инфраструктура в городах Баткен, Кызыл-Кия, Раззаков и селах Кыштут, Паскы-Арык, Чон-Гара, Ак-Булак, Бак, Доочар, Достук, Калтак, Кара-Дебе, Кек-Тал, Кыргыз-Кыштак, Сырт, Таш-Коргон, Уч-Коргон, Андарак, Бешкент, Интернациональное, Катран, Лейлек и Тайлан.

«Системная модернизация сети — это комфорт как для жителей страны, так и для тысяч туристов. Высокая скорость интернета позволяет легко пользоваться банковскими сервисами, госуслугами, картами, навигацией и быстро делиться впечатлениями от отдыха», — отмечают в компании.

Мобильный оператор О! продолжает планомерно инвестировать в цифровизацию, чтобы качественная связь и высокий стандарт скорости были доступны во всех уголках Кыргызстана.

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