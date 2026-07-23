21:29
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий

В Евразийском центре русского языка, культуры и инклюзии в Бишкеке проходит бесплатная летняя образовательная программа «Евразийская академия навыков» для детей и подростков. Участники развивают творческие способности и осваивают современные навыки, которые помогут в учебе и будущей профессии.

«Для АНО «Евразия» важно, чтобы у детей и подростков были места, где они могут бесплатно получать знания, раскрывать свои способности и пробовать себя в разных направлениях. Таким пространством стал Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии в Бишкеке, который уже год объединяет ребят вокруг образования, творчества и общения. Значение этого проекта высоко оценили президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров. Российский лидер назвал открытие центра очень символичным событием, а глава Кыргызстана подчеркнул, что в республике бережно относятся к русскому языку как к средству межнационального общения. Во время летней программы ребята углубляют знание русского языка, знакомятся с культурой и традициями России и Кыргызстана, осваивают цифровые технологии, учатся работать в команде и проявлять инициативу. Здесь дети становятся увереннее в своих силах, расширяют кругозор и открывают для себя новые возможности для учебы и развития», — сказала председатель Совета АНО «Евразия» и депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

Первый поток программы проходит с 6 по 30 июля, второй пройдет с 1 по 30 августа. На занятиях по шахматам дети развивают стратегическое мышление, логику и навыки принятия решений. Творческая мастерская помогает раскрыть способности в актерском мастерстве, сценической речи, создании фото- и видеоконтента.

Еще одно направление посвящено цифровой культуре и современным технологиям: ребята знакомятся с основами программирования, искусственным интеллектом и правилами безопасной работы в цифровой среде. Блок «Коммуникация, лидерство и командная работа» направлен на развитие грамотной речи, навыков публичных выступлений, умения аргументировать свою позицию и взаимодействовать с командой.

Обучение проходит в интерактивном формате: участники выполняют практические задания, создают собственные проекты и учатся применять полученные знания.

Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии — первая в истории Кыргызстана мультифункциональная площадка для изучения русского языка, культурного обмена и подготовки кадров. Центр работает на базе Ассоциации поддержки русского языка, созданной АНО «Евразия». Цели проекта — сохранение и развитие русского языка как языка межнационального общения, продвижение русской и евразийской культуры, расширение научно‑образовательного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном, а также продвижение инклюзивной культуры на евразийском пространстве.

Справочно:

АНО «Евразия» — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия «Евразии» — объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте. «Евразия» открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы «Евразии» поддержали больше 200 тысяч единомышленников из 53 стран.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/382787/
просмотров: 2564
Версия для печати
Материалы по теме
Более 15 тысяч человек посетили праздничный концерт в День города в Караколе
Талантбек Иманов: Доверие к власти в Караколе формируется через реальные дела
Каракол отметит День города большим праздничным концертом
Сила в единстве. В Бишкеке прошла Спартакиада волонтеров
В Кыргызстане открыт набор в международную медиашколу «Евразия»
Масштабный праздник: в Караколе отметили Международный день защиты детей
В парке «Евразия» в День защиты детей собралось больше 25 тысяч гостей
День защиты детей в парке «Евразия»: аквазона, аниматоры и яркое шоу
Масштабный праздник в День защиты детей пройдет в Караколе
В Бишкеке открыли шестой магазин «Евразия»
Популярные новости
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
Бизнес
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
21:24
Впервые за 63 года школу-интернат в Караколе капитально отремонтируют Впервые за 63 года школу-интернат в Караколе капитально...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 июля: днем будет жарко
20:44
Мелис Сатаров стал главой Информационного делового центра Санкт-Петербурга в КР
20:22
Представители Wildberries встретились с бизнесменами Кыргызстана. Что обсуждали
20:01
За полгода гражданам КР в РФ вернули более 14 миллионов рублей долга по зарплате