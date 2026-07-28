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Бизнес

Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank

С сегодняшнего дня держатели карт, выпущенных DemirBank, получили возможность пользоваться Apple Pay — легким, безопасным и личным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение DemirBank, либо через Apple Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.

Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Подробная информация на сайте demirbank.kg

Лицензия НБ КР № 035. 

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/383182/
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