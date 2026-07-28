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Бизнес

Впервые в Кыргызстане: O!Bank запустил Apple Pay для своих клиентов

С сегодняшнего дня держатели карт Visa O!Bank получили возможность пользоваться Apple Pay — простым и безопасным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Клиентам достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу, чтобы совершить бесконтактную оплату. Каждая покупка с Apple Pay защищена, поскольку подтверждается с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства. Apple Pay принимается в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях, розничных магазинах и во многих других местах.

Клиенты также могут использовать Apple Pay на iPhone, iPad и Mac для быстрых и удобных покупок в приложениях или в интернете без необходимости создавать учетные записи или многократно вводить данные оплаты.

Apple Pay легко настроить. В приложении «Мой О!» или на iPhone — достаточно открыть Wallet, нажать «+» и следовать инструкциям.

После добавления карты можно сразу начать использовать Apple Pay. При этом сохраняются все бонусы и преимущества карты O!Bank, включая кешбэк до 2 процентов.

Подробнее: https://obank.kg/ru/apple-pay.

Подробнее об Apple Pay: http://www.apple.com/apple-pay/.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 года.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/383268/
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