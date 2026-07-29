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Бизнес

ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий

ABank приступил к реализации государственной программы льготного кредитования отечественных производителей лекарств и медицинских изделий. Финансирование предоставляется по ставке 3 процента годовых при сроке кредитования до 10 лет и 5 процентов годовых при сроке до 12 лет.

Программа направлена на поддержку предприятий, внедряющих международные стандарты качества GMP и ISO 13485. Полученные средства можно направить на модернизацию производственных площадок, строительство и реконструкцию объектов, закупку оборудования, создание лабораторий контроля качества, обучение персонала и другие мероприятия, необходимые для приведения производства в соответствие с международными требованиями.

Участниками программы могут стать зарегистрированные в Кыргызской Республике производители лекарств и медицинских изделий, получившие одобрение Министерства здравоохранения. Размер кредита начинается от 50 тысяч сомов, а льготный период по погашению основного долга составляет до 24 месяцев.

«Развитие отечественного производства лекарств и медицинских изделий имеет большое значение как для системы здравоохранения, так и для экономики страны. Льготное финансирование поможет предприятиям обновить производственные мощности, привести процессы в соответствие с требованиями ЕАЭС и повысить качество выпускаемой продукции. Мы рассчитываем, что эта программа станет дополнительной возможностью для развития отечественных производителей и укрепления их позиций как на внутреннем рынке, так и за его пределами», — отметил председатель правления ABank Тилек Алимджанов.

Подробную информацию об условиях программы, требованиях к заемщикам, перечне необходимых документов и порядке подачи заявки можно получить во всех филиалах ABank по Кыргызстану, на официальном сайте банка.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/383368/
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