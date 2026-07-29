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Бизнес

«Оптима Банк» получил награду от Visa за запуск Apple Pay в первой волне

«Оптима Банк» получил награду Apple Pay Launch First Wave Award от Visa за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане. Банк стал одним из первых финансовых учреждений в стране, предоставивших клиентам возможность пользоваться удобным и безопасным способом оплаты с помощью Apple Pay.

Сервис позволяет клиентам банка добавлять карты Optima Visa в Apple Wallet через Optima24 и оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch, Mac и iPad — быстро, удобно и безопасно.

Эта награда стала признанием профессиональной работы команды «Оптима Банка» и успешной реализации важного цифрового проекта. Запуск Apple Pay стал еще одним шагом в развитии современных платежных решений и повышении качества клиентского опыта.

«Оптима Банк» выражает благодарность Visa за доверие, плодотворное сотрудничество и высокую оценку совместной работы.

Полученная награда подтверждает стремление «Оптима Банка» внедрять передовые финансовые технологии и создавать удобные, безопасные и доступные сервисы для своих клиентов.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/383456/
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