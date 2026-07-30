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Бизнес

O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно

Сегодня предпринимателям важно быстро решать финансовые вопросы. Поэтому O!Bank предлагает приложение O!Business, с которым банковские услуги всегда под рукой. 

Открывайте счет, оформляйте кредит, принимайте платежи и управляйте финансами 24/7 из любой точки мира. 

Кроме того, до 31 декабря 2026 года действует специальное предложение  предприниматели могут принимать QR-платежи и пользоваться эквайрингом без комиссии, независимо от объема оборота.

Все решения для бизнеса в вашем смартфоне

1. Онлайн-регистрация ИП и получение свидетельства без посещения Налоговой службы.
2. Бесплатное открытие и обслуживание счета.
3. Быстрое финансирование — онлайн-кредиты до 200 тысяч сомов без посещения банка.
4. Бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка по всему Кыргызстану с картой Visa Business.
5. Моментальные переводы по Кыргызстану и прием оплаты по платежным ссылкам.

Скачайте O!Business в App Store или Google Play и получите удобный инструмент для управления и развития бизнеса. Подробнее по ссылке.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 года.
Ссылка: https://www.24.kg/biznes_info/383506/
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