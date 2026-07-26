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Экономика

Новую железную дорогу Балыкчи — Кочкор открыл Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана принял участие в церемонии открытия железной дороги Балыкчи — Кочкор и станции «Кочкор» в Нарынской области.

По данным пресс-службы администрации главы государства, Садыр Жапаров накануне прибыл на станцию «Кочкор» на поезде, лично проинспектировав новый железнодорожный маршрут, и оценил качество выполненных работ. Он также осмотрел здание новой станции и ознакомился с ее инфраструктурой.

Президент отметил, что этот день войдет в историю независимого Кыргызстана как еще одна важная веха.

Участок Балыкчи — Кочкор протяженностью 63 километра стал первым этапом проекта строительства железнодорожной линии Балыкчи — Кара-Кече — Макмал.

Глава государства особо подчеркнул, что эту железную дорогу КР строит собственными силами.

«В ходе строительства проведено около 1 миллиона кубометров взрывных работ и расчищено 8 километров горного участка. На строительство самого полотна ушло по 955 тысяч долларов за 1 километр», — рассказал он и добавил, что «мы возродили культуру железнодорожного строительства, наш инженерный потенциал и профессиональный опыт».

По словам Садыра Жапарова, это историческое достижение доказывает, что наша страна способна самостоятельно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.

Старт строительству железной дороги Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече дан в марте 2022 года.

«Тогда многие сомневались в успешной реализации этого проекта. Но сегодня мы с гордостью можем не только сказать, но и на деле подтвердить, что то историческое решение было правильным», — сказал президент.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383031/
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