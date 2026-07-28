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Экономика

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» закупит систему киберзащиты

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» закупит систему киберзащиты. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Тендер объявлен на поставку аппаратных межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и системы централизованного управления сетевой безопасностью. Планируемая стоимость закупки составляет 24,2 миллиона сомов.

NGFW — специализированные устройства киберзащиты, фильтрующие трафик и анализирующие его содержимое для выявления вирусов, попыток взлома, подозрительных приложений и других киберугроз.

Оборудование должно функционировать в единой экосистеме одного производителя. Комплекс разместят на объектах Таможенной службы в регионах страны.

Подрядчик также обязан выполнить монтаж, настройку, тестирование, обучение трех сотрудников и обеспечить круглосуточную техподдержку производителя на протяжении 36 месяцев.

Производитель оборудования должен состоять в числе лидеров или претендентов престижного рейтинга Gartner Magic Quadrant по межсетевым экранам за последние три года — одно из условий тендера.

Заявки принимаются до 3 августа.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383202/
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