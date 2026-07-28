ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» закупит систему киберзащиты. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Тендер объявлен на поставку аппаратных межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и системы централизованного управления сетевой безопасностью. Планируемая стоимость закупки составляет 24,2 миллиона сомов.

NGFW — специализированные устройства киберзащиты, фильтрующие трафик и анализирующие его содержимое для выявления вирусов, попыток взлома, подозрительных приложений и других киберугроз.

Оборудование должно функционировать в единой экосистеме одного производителя. Комплекс разместят на объектах Таможенной службы в регионах страны.

Подрядчик также обязан выполнить монтаж, настройку, тестирование, обучение трех сотрудников и обеспечить круглосуточную техподдержку производителя на протяжении 36 месяцев.

Производитель оборудования должен состоять в числе лидеров или претендентов престижного рейтинга Gartner Magic Quadrant по межсетевым экранам за последние три года — одно из условий тендера.

Заявки принимаются до 3 августа.