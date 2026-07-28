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Экономика

Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 12 процентов

Фото НБ КР. Национальный банк пока не планирует смягчать денежно-кредитную политику

Правление Национального банка Кыргызской Республики сохранило учетную ставку (ключевую) на уровне 12 процентов. Решение вступило в силу сегодня.

«Тенденции в глобальной экономике на фоне конфликта на Ближнем Востоке продолжают оказывать воздействие на инфляционные процессы в КР. Колебания цен на мировых рынках продовольствия, риски сбоев в поставках нефтепродуктов через Ормузский пролив и связанный с этим ценовой шок на мировом рынке нефти остаются одними из ключевых факторов роста стоимости импортируемых в страну товаров», — говорится в заявлении НБ КР.

Показатель инфляции в Кыргызстане с начала 2026-го составил 6,5 процента (в годовом выражении — 11,3 процента).

«На фоне внешнего влияния в структуре инфляции продовольственный компонент и горюче-смазочные материалы показали наибольшее повышение цен, формируя вторичные эффекты и отражаясь на ценах других видов товаров и услуг потребительской корзины населения. Цены на услуги остаются повышенными в результате проводимых реформ по фискализации налоговых процедур в сфере гостиниц и ресторанов», — говорится в заявлении.

«В экономике Кыргызской Республики отмечается рост внутреннего спроса в результате увеличения реальных доходов населения. Вместе с тем наблюдается высокая инвестиционная активность главным образом в секторе строительства. Практически все сектора экономики демонстрируют положительную динамику, обуславливая двузначные показатели реального ВВП страны на уровне 11,9 процента», — отметили в Нацбанке.

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В связи с усилением с начала 2026 года геополитической нестабильности в мире и появлением новых шоков Нацбанк ужесточил денежно-кредитные условия для минимизации воздействия внешних инфляционных факторов на экономику страны.

«С мая 2026 года также изменены тактические шаги в рамках проводимой монетарной политики и усилены меры по регулированию объема денег в экономике. На сегодня межбанковский денежный и валютный рынки работают стабильно, а процентные ставки краткосрочного денежного рынка формируются вблизи учетной ставки Национального банка», — говорится в заявлении.

«В коммерческих банках есть избыточная ликвидность, уровень которой активно регулируется денежно-кредитными инструментами Национального банка для ограничения монетарного вклада в инфляцию. Ожидается, что меры, предпринимаемые НБ КР, будут способствовать усилению сберегательного поведения населения, сохранению покупательской способности национальной валюты и созданию предпосылок для замедления инфляции в стране до целевых значений 5-7 процентов в среднесрочном периоде», — отметили в Нацбанке.

Основными факторами, способными усилить инфляционное давление в Кыргызской Республике, являются тенденции во внешнеэкономической среде:

  • высокая волатильность цен на мировых и региональных товарных рынках;

  • напряженная геополитическая ситуация в мире.

В этих условиях Национальный банк продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции и считает необходимым сохранить денежно-кредитные условия жесткими для обеспечения в экономике ценовой стабильности в среднесрочном периоде.

Справка 24.kg

Учетная ставка — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны, который определяет стоимость краткосрочных заимствований для коммерческих банков. Она влияет на общую стоимость кредитов в экономике и условия кредитования для бизнеса и населения.

В случае возникновения каких-либо рисков для ценовой стабильности Национальный банк своевременно отреагирует на возникающие факторы инфляционного характера.

Следующее заседание правления НБ КР по учетной ставке состоится 24 августа 2026 года.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383229/
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