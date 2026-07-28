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Экономика

ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор

Фото пресс-службы ОАО «Электрические станции». Улугбек Мамыралиев

Улугбек Мамыралиев возглавил ОАО «Электрические станции». Решение о его назначении принял совет директоров компании.

По данным пресс-службы предприятия, Улугбек Мамыралиев более 20 лет работает в энергетической отрасли страны. За это время он руководил производственно-техническими подразделениями и участвовал в проектах по развитию и модернизации Токтогульской и Уч-Курганской гидроэлектростанций.

Он имеет два высших образования. В 2006 году окончил Кыргызский государственный технический университет по специальности «Электрические станции», а в 2014-м получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент» в Институте управления и бизнеса КГТУ имени Исхака Раззакова.

Справка 24.kg

ОАО «Электрические станции» является основной генерирующей компанией Кыргызстана и обеспечивает около 84 процентов выработки электроэнергии в стране. В состав компании входят семь гидроэлектростанций: Токтогульская ГЭС, Курпсайская ГЭС, Камбаратинская ГЭС-2, Уч-Курганская ГЭС, Ат-Башинская ГЭС, Шамалдысайская ГЭС и Таш-Кумырская ГЭС.

Общая установленная мощность объектов компании составляет 3 тысячи 293,76 мегаватта.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383271/
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