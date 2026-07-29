Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля

После кратковременного роста днем ранее евро, российский рубль, казахский тенге и китайский юань ушли в минус. На этом фоне позицию удержал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,4525 сома (снижение на 0,25 процента). Валюта прервала попытку роста и вновь устремилась вниз, отдаляясь от отметки 100 сомов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,18 сома, продажа — 100,18 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1193 сома (снижение на 0,29 процента). Валюта не удержалась выше уровня 1,12 сома и отступила после вчерашнего укрепления.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,027 сома, продажа — 1,127 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 29 июля 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
33 579 сомов
|
-99 сомов
|
-1 671 сом
|
+2 583 сома
|
50 000 рублей
|
55 965 сомов
|
-165 сомов
|
-2 785 сомов
|
+4 305 сомов
|
100 000 рублей
|
111 930 сомов
|
-330 сомов
|
-5 570 сомов
|
+8 610 сомов
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1836 сома (снижение на 0,86 процента). Заметно подешевел, показав наибольшее падение среди основных валют.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1715 сома, продажа — 0,1936 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9218 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта показала минимальную отрицательную динамику, но фактически сохранила вчерашние показатели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,12 сома.
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Девятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года регулятор продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.