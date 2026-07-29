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Экономика

Долги по зарплате в Кыргызстане выросли до 91,9 миллиона сомов

Сумма общей задолженности по выплате заработной платы в Кыргызстане на 1 июня 2026 года достигла 91,9 миллиона сомов. По сравнению с аналогичной датой прошлого года этот показатель увеличился на 18,2 процента, говорится в отчете Национального статистического комитета.

Основная часть невыплаченных средств приходится на предприятия и организации Чуйской области — 51,3 процента (47,2 миллиона сомов) от общего объема долга по республике.

Значительные суммы работодатели задолжали в Джалал-Абадской (27,3 процента, или 25,1 миллиона сомов), Баткенской (14,9 процента, или 13,6 миллиона сомов) и Иссык-Кульской областях (3,8 процента, или 3,5 миллиона сомов).

Как растут зарплаты в Кыргызстане

Рост задолженности происходит на фоне общего повышения официальных заработков в стране. В январе – мае 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без учета малых предприятий) составила 51 тысячу 888 сомов.

По сравнению с январем – маем 2025 года она выросла на 25 процентов, а реальный размер с учетом инфляции увеличился на 13,1 процента. Исходя из официального курса валют, установленного НБ КР, средняя зарплата кыргызстанца составила 593,4 доллара США.

Разрыв между зарплатами по сферам

Национальная статистика показывает существенный разрыв между доходами в разных секторах. Заработная плата работников небюджетной сферы (65 тысяч 584 сома) превысила оклады работников бюджетной сферы (41 тысяча 661 сом) в 1,6 раза.

Наиболее значительное повышение зарплат зафиксировали в сфере искусства и развлечений (рост на 42,9 процента), здравоохранения и социального обслуживания (на 38,2 процента), а также образования (на 34,6 процента).

Жители столицы получают в 1,8 раза больше южан

Статистика также зафиксировала значительный разрыв в уровне доходов кыргызстанцев в зависимости от региона проживания. В январе – мае 2026 года самые высокие заработные платы выплачивали в Бишкеке, самые низкие — в Ошской области.

Среднемесячная начисленная зарплата по регионам (январь – май 2026 года):

  • Бишкек — 64 тысячи 294 сома;

  • Иссык-Кульская область — 57 тысяч 12 сомов;

  • Таласская область — 49 тысяч 350 сомов;

  • Нарынская область — 48 тысяч 946 сомов;

  • Джалал-Абадская область — 43 тысячи 421 сом;

  • Ош — 41 тысяча 325 сомов;

  • Чуйская область — 40 тысяч 934 сома;

  • Баткенская область — 38 тысяч 508 сомов;

  • Ошская область — 34 тысячи 688 сомов.

Во всех регионах без исключения статистика показывает рост доходов населения по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольший прирост номинальной заработной платы произошел в Ошской (на 32,4 процента), Джалал-Абадской (на 28,0 процента) и Баткенской (на 27,3 процента) областях. Столица показала самый скромный темп роста — на 23 процента.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383410/
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