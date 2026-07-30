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Экономика

Нацбанк приостановил лицензии четырех обменных бюро в Бишкеке

За нарушение требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Национального банка с 30 июля по 13 августа 2026 года включительно приостановили действие лицензий ряда обменных бюро. Под ограничения попали четыре организации, работающие в Бишкеке.

Согласно решению НБ КР, временный запрет затронул обменные бюро:

  • ОсОО «Арча Моней» (город Бишкек, улица Абдрахманова, 144/7).

  • ОсОО «Обменное бюро «Аника» (объекты расположены по адресам: улица Московская, 73, офис 1 и улица Ч.Валиханова, 1а/1, офис 7).

  • ОсОО «Гранд Кэш» (город Бишкек, улица Абдрахманова, 150).

  • ОсОО «Престиж Мани А» (город Бишкек, улица Абдрахманова, дом 119, квартира 17а).

В течение времени приостановления действия лицензий обменные бюро не имеют права проводить операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383481/
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