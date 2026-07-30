16:53
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

В Кыргызстане насчитывается более 825 тысяч субъектов бизнеса

На 1 июля 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 825,8 тысячи действующих хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц). По сравнению с прошлым годом их общее число увеличилось на 2,1 процента, говорится в данных Национального статистического комитета.

В структуре преобладают индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, на долю которых приходится 50,6 и 43 процента.

Доля зарегистрированных юридических лиц составляет 5,5 процента, или 45,6 тысячи единиц, причем подавляющее большинство среди них (85,2 процента) относится к малым предприятиям. Абсолютное большинство субъектов (98,5 процента) работают в рамках частной формы собственности.

Распределение по регионам

Наибольшая концентрация субъектов бизнеса в южных регионах и столице страны:

  • Ошская область: 192,4 тысячи (23,3 процента от общего числа).

  • Джалал-Абадская область: 140 тысяч (17 процентов).

  • Чуйская область: 123,1 тысячи (14,9 процентов).

  • Бишкек: 83,3 тысячи (10,1 процента).

  • Баткенская область: 77 тысяч (9,3 процента).

  • Иссык-Кульская область: 70,6 тысячи (8,5 процентов).

  • Нарынская область: 60,3 тысячи (7,3 процента).

  • Таласская область: 42,5 тысячи (5,1 процента).

  • Ош: 36,6 тысячи (4,4 процента).

Наиболее высокие темпы роста числа субъектов зафиксировали в городах Оше (15,8 процента) и Бишкеке (10 процентов).

Бизнес по отраслям

В разрезе видов экономической деятельности структура распределения выглядит следующим образом:

  • сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство: 476,6 тысячи субъектов (57,7 процента);
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов: 167 тысяч субъектов (20,2 процента);
  • прочая обслуживающая деятельность: 21 тысяча (2,5 процента);
  • обрабатывающие производства: 19,7 тысячи (2,4 процента);
  • профессиональная, научная и техническая деятельность: 19 тысяч субъектов (2,3 процента).
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383539/
просмотров: 1251
Версия для печати
Материалы по теме
Данияр Амангельдиев признал перегибы силовиков в отношении бизнеса
Кабмин расширил госгарантии для бизнеса и стратегических проектов
В КР утверждена программа развития малого и среднего предпринимательства
Бавария призвала Кыргызстан развивать малый и средний бизнес
Депутат: ЖК должен дать политическую оценку действиям ГКНБ в отношении бизнеса
Кыргызстан берет кредит в $50 миллионов для поддержки малого и среднего бизнеса
После вмешательства Генпрокуратуры бизнесмену вернули почти 700 тысяч сомов
Международная финансовая корпорация снова поддержит малый бизнес Кыргызстана
В Кыргызстане сроки выдачи разрешений для бизнеса сократили с 14 до 3 дней
Крипторынок на 2,7 триллиона сомов: как цифровизация меняет экономику КР
Популярные новости
Евро, рубль, тенге и&nbsp;юань одновременно подешевели: курс валют на&nbsp;29&nbsp;июля Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля
ОАО &laquo;Электрические станции&raquo; возглавил новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара: курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара: курс на 28 июля
Кыргызстан договорился с&nbsp;Россией о&nbsp;поставках 100 тысяч тонн ГСМ в&nbsp;месяц Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
1 августа, суббота
16:40
Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника исторического дня Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника ист...
16:40
Полтора месяца не вывозят мусор в селе Чуйской области
16:21
Бишкекчане просят спасти засыхающие деревья в парке Ататюрка
16:02
Для безопасности горожан. Берега канала «Увам» в Оше огородили
15:43
Жители села Александровка пожаловались на дым из-за горящего мусорного полигона