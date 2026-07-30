16:53
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Легальный заработок: 10 тысяч 785 кыргызстанцев уехали работать в 27 стран

При содействии 144 частных агентств занятости, обладающих официальным разрешением, с начала года за границей нашли работу 10 тысяч 785 кыргызстанцев, из которых 5 тысяч 484 — женщины.Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

География организованного выезда охватила 27 стран мира. Основным направлением стала Турция, куда на работу уехали 4 тысячи 476 человек. В число наиболее востребованных государств также вошли Великобритания, Болгария и Германия.

С начала года специалисты провели четыре заседания межведомственной комиссии и рассмотрели 83 заявления от предпринимателей на получение и продление разрешений на работу по трудоустройству граждан Кыргызстана за рубежом. В результате выдали 65 разрешительных документов на работу, благодаря чему республиканский бюджет получил 260 тысяч сомов дохода.

Ведомство призывает граждан обращаться исключительно в аккредитованные компании для обеспечения безопасности и защиты трудовых прав за рубежом.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383542/
просмотров: 1336
Версия для печати
Материалы по теме
Испания усилила охрану границы после массового прорыва мигрантов из Марокко
МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Работа в ОАЭ: скрытые риски для кыргызстанцев и как не попасть в трудовой спор
Кыргызстан вступил в новый этап трудовой миграции — Садыр Жапаров
В посольстве КР разъяснили статус 99 тысяч кыргызстанцев в России
Глава МИД призвал кыргызстанцев, работающих за границей, возвращаться на родину
Разрабатывается цифровое решение по трудоустройству безработных граждан
Богатые страны получают значительную экономическую выгоду от иммиграции
Казахстан изучает опыт Баткена: мигранты из Кыргызстана открыли 59 предприятий
За 2026 год около 12 тысяч кыргызстанцев нашли работу за рубежом
Популярные новости
Евро, рубль, тенге и&nbsp;юань одновременно подешевели: курс валют на&nbsp;29&nbsp;июля Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля
ОАО &laquo;Электрические станции&raquo; возглавил новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара: курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара: курс на 28 июля
Кыргызстан договорился с&nbsp;Россией о&nbsp;поставках 100 тысяч тонн ГСМ в&nbsp;месяц Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
1 августа, суббота
16:40
Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника исторического дня Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника ист...
16:40
Полтора месяца не вывозят мусор в селе Чуйской области
16:21
Бишкекчане просят спасти засыхающие деревья в парке Ататюрка
16:02
Для безопасности горожан. Берега канала «Увам» в Оше огородили
15:43
Жители села Александровка пожаловались на дым из-за горящего мусорного полигона