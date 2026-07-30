Инвестиции в строительство в Кыргызстане превысили 204 миллиарда сомов

В январе — июне 2026-го общий объем валовой продукции строительства достиг 208 миллиардов 745,1 миллиона сомов. Показатель в 1,7 раза превысил уровень прошлого года. Уровень освоения инвестиций в основной капитал составил 204 миллиарда 427,9 миллиона сомов, увеличившись в 1,6 раза, говорится в данных Национального статистического комитета.

Внутренние и внешние источники

Основной объем финансирования традиционно формируют внутренние инвестиции, которые составили 166 миллиардов 730,6 миллиона сомов (или 81,6 процента от общего объема). Вложения за счет кредитов банков выросли в 4,3 раза, а поступления из республиканского бюджета увеличились в 1,9 раза, достигнув 68 миллиардов 840 миллионов сомов.

Внешние инвестиции показали значительный скачок, увеличившись в 3,2 раза (до 37 миллиардов 697,3 миллиона сомов). Главным драйвером здесь выступили прямые иностранные инвестиции, объемы которых взлетели в 15,9 раза. Финансирование за счет иностранных кредитов снизилось в 2,5 раза.

В какие регионы идут деньги

Положительная динамика освоения инвестиций зафиксирована абсолютно во всех регионах страны. Лидирующие позиции заняли:

Бишкек — 52 миллиарда 374,1 миллиона сомов;

Джалал-Абадская область — 35 миллиардов 868,4 миллиона сомов;

Иссык-Кульская область — 33 миллиарда 514,6 миллиона сомов;

Чуйская область — 26 миллиардов 229,7 миллиона сомов;

Ош — 20 миллиардов 845,9 миллиона сомов.

Куда вкладывают средства

Наиболее активный рост отметили в строительстве объектов транспортной деятельности и хранения грузов — объемы увеличились в 4,8 раза (до 30 миллиардов 772,8 миллиона сомов). Это связано с реализацией в Кыргызстане нескольких крупных дорожных объектов.

Вложения в сферу образования возросли в 1,7 раза (до 8 миллиардов 856,7 миллиона сомов), объекты искусства, развлечения и отдыха — в 1,8 раза.

Одновременно с этим инвестиции в строительство гостиниц и ресторанов сократились в 2,5 раза.