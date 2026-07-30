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Экономика

Нацбанк окончательно отменил ограничения на операции банков с обменными бюро

Национальный банк Кыргызстана отменил временные ограничения на покупку и продажу иностранной валюты между коммерческими банками и обменными бюро.

Постановление приняли 27 июля 2026 года. Утратившим силу признали постановление от 22 июля 2022-го, введенное на фоне геополитической нестабильности и рисков для финансового рынка.

Документ 2022 года ограничивал объем операций банков с обменными бюро размером их оборотных средств. Обменным бюро запрещали в течение одного дня покупать или продавать через банки валюту на сумму, превышающую их заявленные оборотные средства.

Кроме того, обменные бюро должны были подтверждать размер оборотных средств документами и чеками контрольно-кассовых машин. Коммерческие банки обязаны были еженедельно и ежемесячно отчитываться перед Нацбанком об операциях с обменными бюро.

Действие этих требований неоднократно приостанавливали. Последний раз ограничения заморозили до 1 августа этого года. Теперь НБ КР окончательно признал утратившими силу как первоначальное постановление, так и последующие документы о приостановлении его действия.

Таким образом, операции банков с обменными бюро продолжат проводить без временных ограничений, введенных в 2022-м. При этом участники валютного рынка обязаны соблюдать общие требования законодательства и действующие правила обменных операций.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383573/
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