АБР выделит «Элдик Банку» $1 миллион на развитие климатического финансирования

Министерство финансов Кыргызстана и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о предоставлении технической помощи ОАО «Элдик Банк» на 1 миллион долларов. Средства направят на развитие механизмов финансирования проектов по адаптации к изменению климата.

Документ подписан сегодня в рамках сотрудничества Минфина и АБР.





Проект реализуется в рамках пилотной программы Климатических инвестиционных фондов по повышению климатической устойчивости. Ожидается, что его реализация позволит расширить доступ к финансированию для фермеров, предпринимателей и сельскохозяйственных предприятий, внедряющих инициативы по адаптации к изменению климата.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено поддержке предприятий, которыми руководят женщины.

В Министерстве финансов отметили, что реализация инициативы будет способствовать развитию устойчивого финансирования, а также повышению готовности финансового и аграрного секторов КР к последствиям изменения климата.