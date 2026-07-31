Евро перешагнул рубеж в 100 сомов, рубль обновил минимум: курс валют на 31 июля

Евро вновь преодолел отметку в 100 сомов. Уверенный подъем также показали казахский тенге и китайский юань. Подешевел только российский рубль, обновив месячный минимум. Доллар сохранил полную стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 31 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Изменение с начала 2026 года

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 31 июля

Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).