Стартовал второй этап отслеживания перевозок с помощью навигационных пломб

С сегодняшнего дня начинается второй этап практической реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

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В рамках проекта расширяется применение навигационных пломб в отношении перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита на все категории товаров, перевозимые автомобильным видом транспорта; отдельные категории налогоемких товаров (одежда, обувь, бытовая техника), перевозимые железнодорожным видом транспорта.

Указанные товары будут подлежать отслеживанию дополнительно к товарам, определенных первым этапом, за исключением изъятий, установленных решением совета ЕЭК.

Напомним, в рамках первого этапа, который начат с 11 февраля 2026 года, пломбированию подлежат:

санкционные и отдельные виды подакцизных товаров (алкоголь/табак), перевозимые автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемые между государствами-членами в рамках взаимной торговли;

отдельные категории товаров (одежда, обувь, техника), перевозимые автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;

никотинсодержащая продукция, никотиновое сырье, (классифицируемые в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), помещаемые под таможенную процедуру экспорта.

«Внедрение навигационных пломб — это в первую очередь про скорость и беспрепятственность: автомобили с пломбой будут пересекать внутренние границы ЕАЭС без вскрытия и задержек, а значит, простоев будет меньше. Единое информационное пространство позволит в реальном времени контролировать движение груза, а административных процедур и проверок станет меньше», — ранее отмечали в ЕЭК.

Отслеживание перевозок в ЕАЭС осуществляют национальные операторы государств. В КР это ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».