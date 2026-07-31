16:54
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

В Узбекистане предложили ввести налог на доходы по банковским депозитам

В Узбекистане предложили изменить порядок налогообложения доходов от банковских вкладов — проценты, которые граждане получают по депозитам, могут облагаться налогом по ставке 5 процентов.

По данным Podrobno.uz, для этого предлагают внести изменения в Налоговый кодекс и установить для депозитных доходов такой же налоговый режим, как для дивидендов. По расчетам авторов инициативы, мера может приносить бюджету около 1,4 триллиона сумов (более 116 миллионов долларов. — Прим. 24.kg) ежегодно.

В Институте сокращения доли теневой экономики, совершенствования налогового и таможенного администрирования и фискальных анализов отметили, что проценты по депозитам остаются единственным видом пассивного дохода физических лиц, который полностью освобожден от налогообложения с 1998 года. При этом другие виды пассивных доходов уже им облагают: доходы от аренды имущества, роялти и прирост капитала — по ставке 12 процентов.

В качестве аргумента в институте привели опыт других стран. Налоги на процентные доходы по банковским вкладам действуют, в частности, в Казахстане, Азербайджане и Индии (10 процентов), Таиланде (15 процентов), Турции (15–40 процентов), Индонезии (20 процентов) и Германии (26,4 процента).

Пока инициатива остается предложением экспертного института, а не утвержденным решением: его дальнейшая судьба зависит от того, поддержат ли идею профильные ведомства, включая Министерство экономики и финансов и Центральный банк.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383642/
просмотров: 1144
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекистан и Кыргызстан увеличат срок пребывания без регистрации до 15 суток
Кыргызстан и Узбекистан договорились увеличить товарооборот до $2 миллиардов
Визит президента Узбекистана: как его встретили в Чолпон-Ате
Садыр Жапаров встретил Шавката Мирзиеева, прибывшего с госвизитом в Кыргызстан
Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Узбекистана
В КР реализуется инвестиционный проект по производству стекольной продукции
В Узбекистане сменился глава службы безопасности президента
Сотрудничать со свободной экономической зоной «Ташкент» намерено Минэкономики КР
В Узбекистане хотят заменить массовый налоговый кешбэк в 1 процент лотереей
Стратегию борьбы с опустыниванием до 2040 года намерены разработать для ЦА
Популярные новости
Евро, рубль, тенге и&nbsp;юань одновременно подешевели: курс валют на&nbsp;29&nbsp;июля Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля
ОАО &laquo;Электрические станции&raquo; возглавил новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара: курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара: курс на 28 июля
Кыргызстан договорился с&nbsp;Россией о&nbsp;поставках 100 тысяч тонн ГСМ в&nbsp;месяц Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
1 августа, суббота
16:40
Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника исторического дня Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника ист...
16:40
Полтора месяца не вывозят мусор в селе Чуйской области
16:21
Бишкекчане просят спасти засыхающие деревья в парке Ататюрка
16:02
Для безопасности горожан. Берега канала «Увам» в Оше огородили
15:43
Жители села Александровка пожаловались на дым из-за горящего мусорного полигона