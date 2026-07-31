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Экономика

Инвестиции в стартапы. В Кыргызстане принят закон о венчурном финансировании

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О венчурном финансировании», принятый Жогорку Кенешем в июне этого года.

Документом вводятся в законодательство такие понятия, как венчурный фонд, венчурный управляющий, бизнес-ангелы, венчурный инвестор и так далее.

В законе прописаны права и обязательства венчурных управляющих, инвесторов и других лиц, принимающих участие в соглашениях между инвесторами и стартапами. Также вводятся международные инструменты, такие как конвертируемый заем и опционные договоры, устанавливается порядок работы венчурных фондов.

Венчурный фонд может быть создан как без образования юридического лица, так и в форме коммандитного товарищества венчурного фонда и иной организационно-правовой форме в соответствии с Гражданским кодексом КР.

Ранее при обсуждении законопроекта в парламента сообщалось, что в Кыргызстане насчитывается от 300 до 500 стартапов, большая часть которых имеет социальную направленность. В 2024 году сумма венчурного финансирования в стране уже достигла 1,5 миллиарда сомов, и новый закон должен закрепить правовую базу для этого рынка.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383645/
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