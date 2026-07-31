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Экономика

Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц

Кыргызстан и Россия 30 июля подписали соглашение о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

По его словам, стороны пока не согласовали стоимость топлива. В ближайшие дни представители Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана планируют выехать в Россию для обсуждения цен и условий поставок.

Амангельдиев отметил, что власти также продолжат переговоры с другими странами, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок бензином и дизельным топливом.

Отметим, накануне Россия продлила запрет на экспорт нефтепродуктов до 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября разрешены поставки в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи.

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Ранее Ассоциация нефтетрейдеров сообщила, что поставки нефтепродуктов из России в Кыргызстан практически прекратились из-за ситуации на российских нефтеперерабатывающих заводах, подвергшихся атакам беспилотников.

На этом фоне в Кыргызстане выросли цены на бензин и дизельное топливо. На некоторых автозаправочных станциях возник дефицит бензина марки АИ-95 и дизельного топлива.

Кыргызстан ежегодно потребляет около 2 миллионов тонн горюче-смазочных материалов. Почти 95 процентов этого объема страна импортирует из России. Основные поставки приходятся на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, битум и сырую нефть.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383647/
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