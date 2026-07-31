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Экономика

Азербайджан готов поставлять нефтепродукты в Кыргызстан

Кыргызстан и Азербайджан подписали меморандум о поставках нефтепродуктов. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Алтынбек Рысбеков.

По его словам, Азербайджан выразил готовность поставлять топливо в Кыргызстан. Сейчас стороны разрабатывают механизмы сотрудничества.

«В сфере энергетики разрабатывается дорожная карта. Обсуждается также строительство малых ГЭС», — рассказал Алтынбек Рысбеков.

Министр не уточнил возможные объемы поставок, стоимость топлива, сроки начала импорта и маршруты доставки.

Отметим, ранее Кыргызстан заявлял, что рассчитывает импортировать из Азербайджана от 20 тысяч до 30 тысяч тонн бензина и дизельного топлива в месяц. Переговоры по этому вопросу ведутся с июня 2026 года, в том числе с представителями государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR.

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Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383687/
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