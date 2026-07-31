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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Компания Wildberries заморозила инвестиции после атак беспилотников

Фото из интернета. Убытки компания Wildberries из-за атак беспилотников могут достичь около 100 миллиардов рублей

Wildberries приостановила инвестиционную программу на неопределенный срок и поставила на паузу переговоры о приобретении новых активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, о таком решении менеджмент сообщил партнерам на встрече, состоявшейся на неделе. Прежде всего пауза коснется новых M&A-сделок («слияния и поглощения»). Пока не известно, затронет ли решение начатые проекты по строительству новых складов и развитию IT-инфраструктуры.

В компании заявили, что сейчас сосредоточены на перестройке бизнес-процессов, поддержании оборачиваемости товаров продавцов и помощи селлерам, чьи товары пострадали в результате атак на объекты группы. По словам представителя Wildberries, ресурсы маркетплейса направлены на поддержку тяжело пострадавших и семей погибших.

С 2025 года компания вложила более 310 миллиардов рублей в логистику, IT и приобретение новых активов. Wildberries купила аэропорт Магаса в Ингушетии, сеть парфюмерных магазинов «Рив Гош», «Ситимобил», «Таксовичкоф», «Грузовичкоф» и «Еаптеку».

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Кроме того, различные издания со ссылкой на источники писали, что Wildberries купила туроператора Fun&Sun, интересовалась авиакомпанией Azur Air и онлайн-кинотеатром Ivi, а также вела переговоры о покупке страховщика «Росгосстрах».

В июле 2026 года логистическая инфраструктура крупнейшего российского маркетплейса Wildberries подверглась серии атак украинских БПЛА. В ночь на 18 июля дроны поразили крупные распределительные центры в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. 24 июля удары пришлись по складам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. 29 и 30 июля 2026 года зафиксировали возгорания после прилетов в Пензе, Сарапуле, Перми и Рязани. 31 июля 2026 года атакам подверглись логистические объекты компании в Волгоградской области и Татарстане.

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В результате атаки на склад в Котовске погибли 7 человек, еще 25 получили ранения. В Электростали пострадали 57 человек, один рабочий погиб. По данным издания Forbes и региональных властей, атаки сопровождались масштабными пожарами и эвакуацией тысяч сотрудников.

По оценке российских экспертов, общий прямой ущерб от атак может составлять около 75 миллиардов рублей. Около 50 миллиардов из этой суммы приходится на товар, 20 миллиардов — на склады и еще 5 миллиардов — на оборудование. Косвенный ущерб за год, полагают аналитики, может составить еще 20–30 миллиардов рублей из-за простоев, оттока части продавцов, роста страховых премий и расходов на безопасность. Таким образом, совокупные потери могут достигнуть 95–105 миллиардов рублей.
Ссылка: https://www.24.kg/ekonomika/383745/
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