Кыргызстан готов экспортировать ягоды на турецкий рынок

Замминистра экономики Беназир Нурланова встретилась с делегацией турецких предпринимателей.

По данным Минэкономики, стороны обсудили перспективы расширения кыргызско-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличения экспорта отечественных ягод на турецкий рынок, развития логистики и реализации совместных проектов в сфере торговли и агропромышленного комплекса.

По итогам встречи представители кыргызских экспортеров и турецкого бизнес-сообщества обменялись контактами и договорились о дальнейшем развитии прямого сотрудничества. Также Объединение юридических лиц «Ассоциация сельхозпроизводителей «Агрокластер Фрукты и ягоды» и турецкая сторона заявили о намерении заключить экспортные контракты на поставку кыргызских ягод.