08:42
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме

Испания курама командасы 2026-жылдагы дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы боюнча байге катары рекорддук суммадагы каражат алды. Бул тууралуу Эл аралык футбол федерациясы (ФИФА) билдирди.

Маалыматка ылайык, дүйнө чемпионатынын жалпы байге фонду 727 миллион долларды түздү, бул азырынча дүйнөлүк биринчиликте командалар жалпысынан алган эң чоң сумма болуп саналат.

«Фурия Роха» турнирдин жеңүүчүсү катары 50 миллион доллар, ошондой эле дүйнө чемпионатына даярдануу үчүн ар бир командага компенсация иретинде каралган дагы 1,5 млн доллар алды. Дүйнө чемпионаттарынын тарыхында бир дагы курама команда мелдештин жыйынтыгы боюнча мынчалык көп акча алган эмес.

Бул быйылкы дүйнө чемпионатына 48 команданын катышуусуна уруксат берилгенине жана буга ылайык турнирдин плей-офф баскычына кошумча раунд (1/16 финал) кошулганына байланыштуу болуп жатат.

Быйылкы дүйнө чемпионатындагы командалардын кирешелеринин суммасы:

51,5 млн доллар: Испания

34,5 млн доллар: Аргентина

30,5 млн доллар: Англия

28,5 млн доллар: Франция

20,5 млн доллар: Бельгия, Марокко, Норвегия, Швейцария

16,5 млн доллар: Бразилия, Египет, Канада, Колумбия, Мексика, Парагвай, Португалия, АКШ

12,5 млн доллар: Австралия, Австрия, Алжир, Босния жана Герцеговина, Гана, ДР Конго, Эквадор, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Германия, ТАР (Түштүк Африка Республикасы), Сенегал, Хорватия, Швеция, Япония

10,5 млн доллар: Гаити, Иран, Ирак, Иордания, Катар, Кюрасао, Жаңы Зеландия, Панама, Түштүк Корея, Сауд Арабиясы, Тунис, Турция, Уругвай, Өзбекстан, Чехия, Шотландия

Эске салсак, Испания экинчи кошумча таймда Ферран Торрестин киргизген голунун жардамы менен финалда Аргентинаны жеңип, 2026-жылдагы дүйнө чемпиону болгон. Бул матчтан кийин ФИФА финалдык ышкырыктан кийинки «Альбиселестенин» оюнчуларынын аракеттери боюнча дисциплинардык иликтөө баштаган.

Иш-чаранын алдында аргентиналык күйөрмандар калыстын «коррупциялык схемаларга катыштыгы бар» деген жүйө менен быйылкы дүйнө чемпионатынын финалын кайра өткөрүү максатында петиция түзүшкөн.
Шилтеме: https://www.24.kg/kyrgyzcha/383046/
Кароо: 99
Басууга
Теги
Азия оюндары −2026: Кыргызстандын U-23 футбол курамасынын атаандаштары аныкталды
«Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду
ФИФА быйылкы Дүйнө чемпионатында рекорддук 15 миллиард доллар киреше тапты
Дүйнө чемпионаты −2026: Аргентина Англияны үйүнө жөнөтүп, финалга чыкты
Зинедин Зидан дүйнө чемпионатынан кийин Франция курама командасын жетектейт
Дүйнө чемпионаты −2026: Испания Францияны жеңип, финалга чыкты
Грек-рим күрөшү: Кыргыз балбандары Венгрияда рейтингдик мелдешке катышат
Дүйнө чемпионаты −2026: Суперкомпьютер жеңүүчүнү аныктады
ФИФА футбол боюнча дүйнө чемпионат катышуучуларын 64кө көбөйтүүнү карап жатат
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
27-июль, дүйшөмбү
08:37
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият...
08:15
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
07:53
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
24-июль, жума
17:30
25-июлга карата аба ырайы
16:30
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
16:13
Мектеп жана бала бакчалардын директорлору сынагына 1,7 миң талапкер катышат
13:06
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар
12:45
Садыр Жапаров ШКУга мүчө мамлекеттердин ТИМ башчылары менен жолугушту