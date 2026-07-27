08:43
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт

Кыргызстан мусулмандарынын Дин башкармалыгынын жыйындар залында 2027-жылдагы ажылык жана умра иштерин уюштуруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу башкармалыктан басма сөз кызматы билдирди.

Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын курамы тааныштырылып, 2027-жылдагы ажылык жана умра сапарларын уюштурууга байланыштуу алдыда аткарыла турган иштер кеңири талкууланды.

Анын алкагында ажыларды каттоо, авиакомпанияны тандоо, эмдөө иштерин уюштуруу, ажылар үчүн бирдиктүү кемсел (жилет) даярдоо жана башка багыттар боюнча өткөрүлө турган конкурстардын мөөнөттөрү менен негизги талаптары белгиленди.

Мындан тышкары, 2027-жылдагы ажылыкка каттоо мурдагы жылдардан айырмаланып, жаңы тартип жана жаңы жобонун негизинде жүргүзүлөрү маалымдалды. Каттоо Бирдиктүү санариптик система аркылуу жүргүзүлүп, жарандар iOS жана Android платформалары үчүн иштелип чыккан «Умра-Ажылык» мобилдик тиркемеси аркылуу каттала алышат.

Ошондой эле жыйында умра иштерин уюштурууга байланыштуу түзүлгөн келишимдердин мөөнөтү аяктап жаткандыгына байланыштуу маселелер каралды. Анын алкагында умра кызматын көрсөтүүнү каалаган компанияларды аккредитациялоо, келишимдерди жаңылоо, ошондой эле жаңы талаптарды жана тартиптерди иштеп чыгуу боюнча сунуштар талкууланды.
Шилтеме: https://www.24.kg/kyrgyzcha/383048/
Кароо: 80
Басууга
Теги
Ажылык — 2026: Кыргызстандык зыяратчылар Арафат өрөөнүнө жайгаша баштады
Ажылык — 2026: Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу 11-майда жөнөйт
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
27-июль, дүйшөмбү
08:37
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият...
08:15
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
07:53
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
24-июль, жума
17:30
25-июлга карата аба ырайы
16:30
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
16:13
Мектеп жана бала бакчалардын директорлору сынагына 1,7 миң талапкер катышат
13:06
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар
12:45
Садыр Жапаров ШКУга мүчө мамлекеттердин ТИМ башчылары менен жолугушту