21:05
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот

Бүгүнтөн баштап DemirBank тарабынан чыгарылган карталардын ээлери Apple Pay — мобилдик төлөмдөр чөйрөсүн толугу менен өзгөртүп, ылдамдыкты жана ыңгайлуулукту сунуштаган жеңил, коопсуз жана жеке төлөм куралынан пайдалана алышат.

Apple Pay’дин негизинде коопсуздук жана купуялуулук жатат. Кредиттик же дебеттик картаны Apple Pay’ге кошкондо, картанын номери түзмөктө да, Apple’дин серверлеринде да сакталбайт. Анын ордуна, түзмөгүңүздүн «Коопсуз Элемент» чипинде шифрленип, коопсуз сакталган уникалдуу түзмөк эсебинин номери ыйгарылат. Ар бир транзакция динамикалык түрдө түзүлгөн уникалдуу бир жолку сыр сөз менен авторизацияланат.

Apple Pay’ди орнотуу абдан оңой: кардарлар кредиттик же дебеттик картасын DemirBank тиркемеси же Wallet тиркемеси аркылуу кошо алышат. Дүкөндөрдө Apple Pay менен iPhone SE, iPhone 6 жана андан кийинки моделдер, ошондой эле Apple Watch аркылуу төлөөгө болот.

Apple Pay тиркемелерде жана веб-сайттарда сатып алууларды Touch ID’ге бир жолу тийүү менен же iPhone X’теги каптал баскычты эки жолу басып, Face ID аркылуу операцияны ырастоо менен абдан оңой кылат. Эми байланыш маалыматтары менен чоң документтерди кол менен толтуруунун же жеткирүү жана эсеп-фактура маалыматтарын кайрадан киргизүүнүн кереги жок.

Тиркемелерде же Safari’де сатып алууларды төлөп жатканда, Apple Pay iPhone 6 жана андан жаңы моделдерде, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 жана андан жаңы моделдерде иштейт. Ошондой эле, 2012-жылдан кийинки каалаган Mac’тагы Safari браузеринде Apple Pay’ди колдоно аласыз, эгерде компьютериңизде macOS Sierra орнотулган болсо, төлөмдү iPhone 6 же андан жаңы моделиңизден, же Apple Watch’уңуздан, ошондой эле жаңы MacBook Pro’догу Touch ID’ге манжаңызды тийгизүү менен ырастай аласыз.

Толук маалымат — demirbank.kg сайтында

КРУБ № 035 лицензиясы.

Apple Pay жөнүндө кененирээк сайттан окуңуз: http://www.apple.com/ru/apple-pay/.
Шилтеме: https://www.24.kg/kyrgyzcha/383291/
Кароо: 225
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
Мектеп жана бала бакчалардын директорлору сынагына 1,7 миң талапкер катышат Мектеп жана бала бакчалардын директорлору сынагына 1,7 миң талапкер катышат
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот
15:06
ABankтын 2026-жылдын 6 айындагы таза кирешеси 3 миллиард сомго жетти
27-июль, дүйшөмбү
21:17
Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
17:30
28-июлга карата аба ырайы
16:01
Бишкекте оңдоодон кийин Бердибаев көчөсүнүн жаңы тротуарлары бар тилкеси ачылды
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
12:35
Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды