Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот

Бүгүнтөн баштап DemirBank тарабынан чыгарылган карталардын ээлери Apple Pay — мобилдик төлөмдөр чөйрөсүн толугу менен өзгөртүп, ылдамдыкты жана ыңгайлуулукту сунуштаган жеңил, коопсуз жана жеке төлөм куралынан пайдалана алышат.
Apple Pay’дин негизинде коопсуздук жана купуялуулук жатат. Кредиттик же дебеттик картаны Apple Pay’ге кошкондо, картанын номери түзмөктө да, Apple’дин серверлеринде да сакталбайт. Анын ордуна, түзмөгүңүздүн «Коопсуз Элемент» чипинде шифрленип, коопсуз сакталган уникалдуу түзмөк эсебинин номери ыйгарылат. Ар бир транзакция динамикалык түрдө түзүлгөн уникалдуу бир жолку сыр сөз менен авторизацияланат.
Apple Pay’ди орнотуу абдан оңой: кардарлар кредиттик же дебеттик картасын DemirBank тиркемеси же Wallet тиркемеси аркылуу кошо алышат. Дүкөндөрдө Apple Pay менен iPhone SE, iPhone 6 жана андан кийинки моделдер, ошондой эле Apple Watch аркылуу төлөөгө болот.
Apple Pay тиркемелерде жана веб-сайттарда сатып алууларды Touch ID’ге бир жолу тийүү менен же iPhone X’теги каптал баскычты эки жолу басып, Face ID аркылуу операцияны ырастоо менен абдан оңой кылат. Эми байланыш маалыматтары менен чоң документтерди кол менен толтуруунун же жеткирүү жана эсеп-фактура маалыматтарын кайрадан киргизүүнүн кереги жок.
Тиркемелерде же Safari’де сатып алууларды төлөп жатканда, Apple Pay iPhone 6 жана андан жаңы моделдерде, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 жана андан жаңы моделдерде иштейт. Ошондой эле, 2012-жылдан кийинки каалаган Mac’тагы Safari браузеринде Apple Pay’ди колдоно аласыз, эгерде компьютериңизде macOS Sierra орнотулган болсо, төлөмдү iPhone 6 же андан жаңы моделиңизден, же Apple Watch’уңуздан, ошондой эле жаңы MacBook Pro’догу Touch ID’ге манжаңызды тийгизүү менен ырастай аласыз.
Толук маалымат — demirbank.kg сайтында
КРУБ № 035 лицензиясы.
Apple Pay жөнүндө кененирээк сайттан окуңуз: http://www.apple.com/ru/apple-pay/.