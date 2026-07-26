Неделя-24. Рост инфляции до 15 процентов, и что происходит с бензином

Кабинет министров Кыргызстана повысил официальный прогноз инфляции на 2026 год с 9 до 14-15 процентов из-за сохраняющихся внешних шоков и роста мировых цен на топливо.
По заявлению первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева, если полностью отменить госрегулирование, рыночная цена бензина АИ-92 составила бы 114 сомов за литр, а дизеля — 148 сомов. Чтобы не допустить скачка цен, правительство компенсирует часть расходов нефтетрейдерам из бюджета.
Запасы топлива в стране увеличили до полутора месяцев (цель — 2,5 месяца). Контракты заключили с Беларусью и Китаем, ведутся переговоры о переработке нефти с Узбекистаном, льготных поставках 200 тысяч тонн нефти из России и мазута из Казахстана.
Во втором квартале этого года прожиточный минимум вырос до 9 тысяч 873,28 сома в месяц. Для трудоспособного населения он составил 11 тысяч 63,15 сома (мужчины — 11 тысяч 320,67 сома, женщины — 11 тысяч 5,42 сома). На продукты уходит 6 тысяч 417,63 сома. Самый высокий показатель в Бишкеке (10 тысяч 229,91 сома), самый низкий — в Таласской области (8 тысяч 784,97 сома).
Садыр Жапаров заявил, что совокупный госдолг республики равен 39 процентам ВВП (против 120 процентов до 2020 года). Президент поручил кабмину удерживать планку госдолга строго в пределах 50 процентов ВВП.
Он назвал будущую железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан ключевым проектом, который выведет страну из транспортного тупика и обеспечит доходы от транзита, сопоставимые с Кумтором.
Глава государства назвал импорт электроэнергии при богатых водных ресурсах «постыдным». За пять лет ввели около 50 малых и средних ГЭС и еще 50 строятся, а Минэнерго переходит на ежедневные отчеты перед гражданами.
Кыргызстан не поддерживает односторонние санкции Запада и не планирует прекращать торговлю с Россией, однако усиливает контроль над банками и товарами двойного назначения для предотвращения вторичных ограничений. Об этом заявил в интервью 24.kg первый заместитель главы кабинета министров Данияр Амангельдиев.
В то же время в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вновь попали три компании из КР. В нем же оказались 15 фирм из Китая, 3 — из Турции, по 2 — из Казахстана и ОАЭ и 1 — из Индии. Евросоюз запретил операции с одним банком из Кыргызстана, связанным с использованием СПФС, и с тремя банками из других государств.
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Из-за роста инвестиций в основной капитал на 168 процентов Кыргызстан столкнулся с нехваткой рабочих рук. При этом число граждан республики на заработках за рубежом сократилось с 680 тысяч в 2021 году до 380 тысяч в 2026-м. Кабмин призвал пресекать ксенофобию и опроверг слухи о массовой скупке жилья гражданами КНР.
Кабинет министров признал перегибы правоохранителей при проверках бизнеса (включая громкий случай с компанией PepsiCo). Для рассмотрения жалоб инвесторов создается спецкомиссия при участии прокуратуры.Вступили в силу поправки в законы, запрещающие указывать пол в вакансиях и спрашивать кандидатов о детях, беременности или личной жизни. Вводится ответственность за домогательства на работе (включая командировки и переписку). В госорганах введен лимит — не более 70 процентов представителей одного пола.
По данным ООН, аварии на дорогах ежегодно обходятся Кыргызстану в 372 миллиона долларов (примерно 4 процента ВВП). На пешеходов приходится 40 процентов погибших, а 22 процента всех жертв — дети.
За первые шесть месяцев 2026 года в Детскую больницу скорой помощи Бишкека после ДТП обратились 1 тысяча 57 детей (287 госпитализированы).зарегистрировали новую породу «Кыргызский белый як» («Кыргыз ак топозу»). Ее вывел селекционер Таштанбек Акматов за 2014-2026 годы. Порода ценна шерстью и пухом для текстильной промышленности.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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